انتخاب عمر واكد نصار مرشحا عن جبهة عرابة لرئاسة البلدية وانسحاب سليم سعدي

انتخبت جبهة عرابة المحامي عمر واكد نصّار رئيس البلدية السابق مرشحًا لها، وذلك بعد ان حاز على اكبر نسبة من الاصوات بالانتخابات الداخلية والتي جرت مساء اليوم الجمعة خلال المهرجان الذي جرى في خيمة السلام في عرابة . وقد افتتح المهرجان بكلمة سكرتير جبهة عرابة سعيد نعامنة الذي رحب بالحضور واثنى على نهج الجبة وديمقراتيتها باختيار مرشحها .







كذلك القى سكرتير الحزب الشيوعي في عرابة توفيق كناعنة كلمة اكد على اهمية الجبهة والحزب الشيوعي في نضال عرابة الوطني والمشهد العرابي، واضاف ان خوض الجبهة للرئاسة هو مطلب الساعة من اجل مصلحة عرابة واهلها.

كما القى سكرتير الجبهة القطرية منصور دهامشة كلمته خلال المهرحان واكد على الوحدة الحقيقية للعمل السياسي والبلدي وستسعى الجبهة لترسيخ الوحدة الوطنية .واضاف:"ان هدف الجبهة الرئيسي هو خدمة الناس ومصلحتها والحفاظ على نضال الجماهير العربية. وستعمل على صيانتها والحفاظ عليها. ودعا منصور دهامشة الى الاستمرار والتكاتف ودعم القائمة المشتركة وردع الاصوات والمهاترات حول دور الجبهة وقيادتها للجماهير العربية".

وقد تنافس على الترشيح لرئاسة البلدية كل من عمر نصار وسليم سعدي، إلا ان المرشح سعدي انسحب ومع ذلك تم التصويت على المرشح نصّار.