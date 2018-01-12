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السلطات المحلية اخبار المجالس يوم دراسي في الاستشارة التنظيمية لمديري وموظفي اقسام مجلس كفرمندا

السلطات المحلية

شفاعمرو والقضاء يوم دراسي في الاستشارة التنظيمية في مجلس كفرمندا
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يوم دراسي في الاستشارة التنظيمية لمديري وموظفي اقسام مجلس كفرمندا

مجلس كفرمندا: 

تم افتتاح اليوم بكلمة رئيس المجلس المحلي المهندس طه زيدان الذي يرى اهمية هذا البرنامج ومن اجل تحضير كفرمندا الى بلدية تعمل باساليب وانظمة جديدة من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-12 18:32:11 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس كفرمندا جاء فيه ما يلي: "نظم مجلس كفرمندا المحلي يوم دراسي لمديري وموظفي اقسام المجلس ضمن برنامج الإستشارة التنظيمية للمجالس العربية من قبل وزارة الداخلية والهدف منه رفع المستوى المهني لدى الموظفين وبناء خطط استراتيجية بعيدة المدى من حيث التنظيم والعمل البلدي وذلك من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين".


خلال اليوم الدراسي - الصور من مجلس كفرمندا

وأضاف البيان: "وقد تم افتتاح اليوم بكلمة رئيس المجلس المحلي المهندس طه زيدان الذي يرى اهمية هذا البرنامج ومن اجل تحضير كفرمندا الى بلدية تعمل باساليب وانظمة جديدة من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين، وتحدث السيد علي خضر زيدان سكرتير عام المجلس حيث شكر جميع مديري الاقسام والموظفين على التعاون وعلى اهمية هذا البرنامج الاستشاري للمجالس المحلية، حيث تلقى مجلس كفرمندا الميزانيات من اجل النهضوص بالمجلس المحلي من ناحية تنظيمية وادارية."

واختتم البيان: "محاسب المجلس المحلي عدنان حلومة تحدث وقدم شرح كافي عن ميزانية المجلس لعام 2018 وحصول المجلس على ميزانيات من قبل وزارة الداخلية ضمن مشروع 922 وشكر جميع مديري الاقسام على التعاون. خلال هذا اليوم تم اعطاء بعض المحاضرات وورشات عمل، هدفها الاستماع لمديري الاقسام من اجل وضع ونقل المجلس الى العمل بصورة انجع وبصورة مهنية مع خطط بعيدة المدى" إلى هنا نصّ البيان.
 

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