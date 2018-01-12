جولة المدير العام للوزارة شموئيل أبواب في جهاز التّعليم الدّرزي

رافق المدير العام للوزارة في جولته هذه كل من كمال عطيله ، مساعد المدير العام والسيّد فرج فرّاج مسؤول البناء والتّطوير عن لواء الشّمال في وزارة التّعليم .

زار اليوم المدير العام لوزارة التّعليم شموئيل أبواب قرية داليّة الكرمل وقرية بيت جن وقرية الرامة وقرية عسفيا وقرية البقيعة وقرية المغار وذلك ضمن جولاته التي يقوم بها يوم الجمعة للتعرّف عن كثب على جهاز التّعليم وقد خصّص زيارته هذه للتّعرّف على البنى التّحتيّة للمدارس من ناحية جاهزيتها فتنّوعت زيارته بين مدارس حديثة ومدارس قديمة بهدف وضع برنامج لتقديم الدّعم الكامل لهذه المؤسّسات التّعليّميّة .



في دالية الكرمل التقى المدير العام برئيس المجلس المحلّي رفيق حلبي وقد زار ثلاث مدارس : اعداديّة قفطان حلبي بإدارة المربّية إيمان خليفه والمدرسة الابتدائيّة أ بإدارة المربّي رشدي حسّون والمدرسة الابتدائيّة ج بإدارة المربّي صالح قدّور ، التقى مع المدراء وتعرّف على التخصّصات المميّزة في المدارس وفي المدرسة ج قام طلاب دورة الاعلام بمقابلة المدير العام باللغة العبريّة عن مواضيع تتعلّق بجهاز التّعليم في راديو المدرسة . بين الأعوام 2016-2017 حصلت المدارس الثلاث على ميزانيّة " ترميم وتجديد " 80 ألف شاقل لكل مدرسة اضافة على ذلك فقد حصلت المدرسة الاعدادية قفطان حلبي على ميزانيّة " ملائمة" بقيمة 213 ألف والمدرسة الابتدائيّة أ على غرفة متنقّلة بقيمة 70 ألف شاقل وفي الفترة الأخيرة بسبب وضع المدرسة وبناء على طلب المدير العام للوزارة فقد صادقت الوزارة على ميزانيّة لتحضير مخطّط ش لاجراء ترميم شامل في المدرسة أ . وفي هذا السّياق لا بدّ من الاشارة بأنّ الوزارة صادقت على ميزانيّة تقدّر بنحو 5,182,800 مليون شاقل لبناء المرحلة الأولى من مدرسة ابتدائيّة جديدة في القرية وفي مدرسة الاشراق كانت المفاجأة حيث أبلغ المدير العام للوزارة رئيسي مجلسي الدالية وعسفيا بأنّ الوزارة صادقت بشكل رسمي على دمج البلدين في برنامج " دورة لكل ولد " بميزانيّة 1,700,500 شاقل اذ يحصل كل طلاب الصفوف الرّابعة والخامسة على دورة مجانيّة بتمويل من الدولة بقيمة 1290 شاقل لكل طالب . رافق المدير العام للوزارة في جولته هذه كل من كمال عطيله ، مساعد المدير العام والسيّد فرج فرّاج مسؤول البناء والتّطوير عن لواء الشّمال في وزارة التّعليم.

بيت جن

في قرية بيت جن التقى المدير العام برئيس المجلس المحلّي السيّد بيّان قبلان ومدير قسم المعارف الأستاذ مهنا طافش وبداية زار المدير العام للوزارة المدرسة الشّاملة ( الثّانويّة والاعداديّة ) والتقى المدراء والطلاب الذين يقومون بدورات اثراء وتقويّة استعدادا لاجتياز امتحانات البجروت علما بأنّ المدرسة الثّانويّة الشّاملة حاصلة على %100 استحقاق ( بجروت) وقد شكر المدير علي صلالحه المدير العام على المصادقة على تخصّص وفرع الموسيقى في المدرسة وبعد ذلك انتقل لزيارة الروضات المستأجرة في حي الجنود المسرّحين وتابع المدير العام للوزارة زيارته للمدرسة الابتدائيّة ب وزيارة الروضتين المحاذيتين للمدرسة ومن ثمّ كانت المحطّة القادمة زيارة المدرسة الابتدائيّة ج والمدرسة الابتدائيّة أ وهناك التقى بطلاب النادي الكشفي للمدرستين وطلاب كشّافة بني معروف وفي جميع المدارس التقى المدير العام بالمدراء واستمع منهم عن البرامج المميّزة لكل مدرسة عن الاحتياجات والنواقص .

قرية بيت جن حصلت على ميزانيّة تطوير وبناء خلال العامين 2016- 2017 : ميزانيّة تجديد وترميم ( 833 ألف شاقل ) ، تخصيص ميزانيّة لبناء 12 روضه ( السّلطة المحليّة لم تقدّم بعد تفاصيل الأرض ) ، اضافة بناء للمدرسة الابتدائيّة ج ( 220 ألف شاقل) ، اضافة بناء للمدرسة الابتدائيّة ب ( 212 ألف شاقل ) ، ميزانيّة للمدرسة الابتدائيّة أ بهدف تجديدها ( 573 ألف شاقل ) والموضوع متعلّق بقرار من المحكمة بين السّلطة وأصحاب الأرض .

المدير العام للوزارة حثّ السّلطة المحليّة على توفير مستندات الأرض الخاصّة ببناء الروضات الأمر الذي يساهم كثيرا في حلّ مشكلة الرّوضات المستأجرة في بيت جن خاصّة وأنّ الوزارة تخصّص الميزانيّة اللازمة لذلك . رافق المدير العام للوزارة في جولته هذه كل من كمال عطيله ، مساعد المدير العام والسيّد فرج فرّاج مسؤول البناء والتّطوير عن لواء الشّمال في وزارة التّعليم .

عسفيا

في عسفيا التقى المدير العام برئيس المجلس المحلّي وجيه كيّوف وقد زار أربعة مدارس : المدرسة الابتدائيّة الاشراق بإدارة المربّية إكرام لهياني والمدرسة الاعداديّة والثّانويّة الاشراق بإدارة المربّية نوال وهب والمدرسة الابتدائيّة ج بإدارة المربّية عبير كيّوف والمدرسة الاعداديّة بإدارة المربّي فوزات حمدان ، التقى مع المدراء وتعرّف على التخصّصات المميّزة في المدارس وفي مدرسة الاشراق قام المدير العام بتسليم رئيس المجلس المصادقة على بناء المرحلة الأولى من مدرسة الاشراق بميزانيّة وقدرها 5,063,240 ألف شاقل كذلك أبلغ المدير العام للوزارة عن تمويل بناء مدرسة ابتدائيّة جديدة( المدرسة ج) المرحلة الأولى بمبلغ 5,182,800 شاقل اضافة لتخصيص ميزانيّة لبناء 7 روضات بقيمة 6,013,422 شاقل . بالنسبة لمدرسة الاشراق فانّها تتميّز بالطابع الدّيني وهي اطار تربوي هام يحضن الطلاب بالذات المتديّنين والمتديّنات ويمنع تسرّبهم من جهاز التّعليم ويستوعب طلابا من عسفيا ودالية الكرمل وشفاعمرو. وفي مدرسة الاشراق كانت المفاجأة حيث أبلغ المدير العام للوزارة رئيسي مجلسي الدالية وعسفيا بأنّ الوزارة صادقت بشكل رسمي على دمج البلدين في برنامج " دورة لكل ولد " بميزانيّة 1,700,500 شاقل اذ يحصل كل طلاب الصفوف الرّابعة والخامسة على دورة مجانيّة بتمويل من الدولة بقيمة 1290 شاقل لكل طالب .

رافق المدير العام للوزارة في جولته هذه كل من كمال عطيله ، مساعد المدير العام والسيّد فرج فرّاج مسؤول البناء والتّطوير عن لواء الشّمال في وزارة التّعليم .

البقيعة

في قرية البقيعة التقى المدير العام برئيس المجلس المحلّي السيّد سويد سويد وبداية زار المدير العام للوزارة المدرسة الابتدائيّة ومديرتها السيّدة نجاح بكريّة وقام بجولة في المدرسة والتقى طلاب بيرح و طلاب" دورة لكل ولد " وبعد ذلك انتقل لزيارة الروضتين المحاذيتين للمدرسة وعنقود الروضات ثمّ زار المركز التّربوي الجديد والمركز التّربوي القديم وفي هذا السّياق تجدر الاشارة بأنّ المدير العام للوزارة صادق على ميزانيّة تقدّر بنحو 2 مليون شاقل لاتمام المرحلة الأولى من بناء المركز التربوي الجديد( الذي تمّ بناءه قبل أكثر من 15 عاما ) ولم تستطع القرية اتمام البناء ومستقبلا أعلن المدير العام للوزارة بأنّه فور اتمام المرحلة الأولى سيتم تخصيص ميزانيّة لاتمام المرحلة ب من المركز التربوي الذي يقدّم خدماته لمعلّمي ومعلّمات من القرى المجاورة وفي المركز التّربوي التقى المدير العام بالسيّد يوسف سويد ومفتّش المراكز التّربويّة يوسف حمدان وتعرّف منهم عن كثب عن طبيعة الدّورات والاستكمالات المهنيّة للمركز.قرية البقيعة حصلت على ميزانيّة تطوير وبناء خلال العامين السّابقين 2016-2017 : 2,356,733 شاقل لتجديد وترميم المدارس المدارس ، نحو 2 مليون شاقل لبناء روضتين جديدتين في العام 2016 اضافة لميزانيّة المركز التّربوي . رافق المدير العام للوزارة في جولته هذه كل من كمال عطيله ، مساعد المدير العام والسيّد فرج فرّاج مسؤول البناء والتّطوير عن لواء الشّمال في وزارة التّعليم .



الرامة

في قرية الرّامة التقى المدير العام برئيس المجلس المحلّي السيّد شوقي أبو لطيف وبداية زار المدير العام للوزارة المدرسة الابتدائية والتي يوجد فيها 4 غرف متنقّلة والتقى بمدير المدرسة السيّد حاتم ضو ومن ثمّ زار المدير العام عنقود الرّوضات جانب المدرسة الثّانويّة الشّاملة والتقى بمديرها السيّد ماجد قاسم ومديرة المرحلة الاعداديّة السّيّدة هناء فرّاج الشّاملة ( الثّانويّة والاعداديّة ) واستمع منهم عن البرامج المميّزة لكل مدرسة عن الاحتياجات والنواقص .قرية الرّامة حصلت على ميزانيّة تطوير وبناء خلال العامين 2016- 2017 : ميزانيّة تجديد وترميم ( 235 ألف شاقل ) ، ميزانيّة لبناء روضتيم ( 2 مليون شاقل ) ، رافق المدير العام للوزارة في جولته هذه كل من كمال عطيله ، مساعد المدير العام والسيّد فرج فرّاج مسؤول البناء والتّطوير عن لواء الشّمال في وزارة التّعليم.

المغار

في قرية المغار التقى المدير العام برئيس المجلس المحلّي السيّد زياد دغش( مديرها المربّي أسعد أبو زيدان ) وهي مدرسة قديمة جدّا والوزارة ستصادق على بناء مدرسة جديدة في حال تمّ اتمام جميع المستندات المطلوبة ومن ثمّ زار المدير العام للوزارة المدرسة الشّاملة أ والمركز التّربوي ومدرسة التّعليم الخاص وكانت زياره سريعة لمركز اشكول بايس وفي جميع المدارس استمع المدير العام للوزارو عن النواقص والاحتياجات .قرية المغار حصلت على ميزانيّة تطوير وبناء خلال العامين 2016- 2017 : ميزانيّة تجديد وترميم ( 423 ألف شاقل ) ، ميزانيّة اضافة بناء في المدرسة الشّاملة ب (مليون و 400 ألف شاقل ) . رافق المدير العام للوزارة في جولته هذه كل من كمال عطيله ، مساعد المدير العام والسيّد فرج فرّاج مسؤول البناء والتّطوير عن لواء الشّمال في وزارة التّعليم .