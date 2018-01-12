عارة: مهرجان القدس والأسرى تحت شعار وفاء وحماية لأسرانا وتجديدا لعهدنا مع القدس

تأتي مبادرة الرابطة بتنظيم هذا المهرجان مع دخول عميدا الاسرى كريم وماهر يونس عامهما الـ36 في الأسر

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بتنظيم الرابطة تشهد قاعة ميس الريم بوادي عارة في هذه الساعة مهرجان القدس والأسرى وذلك تحت شعار "وفاء وحماية لأسرانا وتجديدا لعهدنا مع القدس". وتأتي مبادرة الرابطة بتنظيم هذا المهرجان مع دخول عميدا الاسرى كريم وماهر يونس عامهما الـ36 في الأسر، ما يصنّفهما كأقدم اسيرين في العالم واستكمالا للحراك الشعبي الفلسطيني لدعم القدس والأسرى.

هذا وقد افتتح المهرجان عريف المهرجان السيد فادي برانسي والذي استهل كلمته بتقديم التحية لجميع الحضور ولجميع الاسرى ، كما وتحدث كل من الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسة ، والمطران عطا الله حنا ، والأسيرة المحررة رفقة القواسمي ، ونديم يونس باسم الاسرى ماهر وكريم يونس.



من أجواء المهرجان