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فنانين فن عربي بالفيديو: عبير نعمة تشارك متابعيها مفاجأتها لشقيقتها في عرسها

فنانين

عبير نعمة تشارك مفاجأتها لشقيقتها في عرسها
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بالفيديو: عبير نعمة تشارك متابعيها مفاجأتها لشقيقتها في عرسها

ماما..طفلك حابب يقولك اشي مهم! اضغطوا للتفاصيل ماما، اشي كتير نغنوش! ماما، طفلك حابب يقولك اشي مهم بدك ڤيديو خاص منه؟ -
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-12 17:20:02 A A

بعد شهرين على زفاف شقيقتها، نشرت الفنانة اللبنانية الملتزمة عبير نعمة فيديو من الحفل حيث فاجأت هي واخوتها شقيقتهم العروس بالغناء لها في يومها المميز.

 

حيث قدّموا باقة من أجمل أغاني الأفراح، منها أغنية طلي بالأبيض طلي، وغيرها من الأغاني المؤثرة والتي أفرحت قلب العروس كثيرًا. كما وأثرت الوصلة الغنائية بجميع من كان حاضرا في القاعة.
 

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