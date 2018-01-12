بالفيديو: عبير نعمة تشارك متابعيها مفاجأتها لشقيقتها في عرسها

ماما، اشي كتير نغنوش! ماما، طفلك حابب يقولك اشي مهم بدك ڤيديو خاص منه؟ -

بعد شهرين على زفاف شقيقتها، نشرت الفنانة اللبنانية الملتزمة عبير نعمة فيديو من الحفل حيث فاجأت هي واخوتها شقيقتهم العروس بالغناء لها في يومها المميز.

حيث قدّموا باقة من أجمل أغاني الأفراح، منها أغنية طلي بالأبيض طلي، وغيرها من الأغاني المؤثرة والتي أفرحت قلب العروس كثيرًا. كما وأثرت الوصلة الغنائية بجميع من كان حاضرا في القاعة.

