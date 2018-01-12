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الجيش يعلن اجراءات جديدة في الضفة

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نشر: 2018-01-12 07:34:09 A A
قالت مصادر صحفية اسرائيلية: "إن قيادة الجيش تعلم أن مقتل المستوطن رزئيل بن ايلانا يكمن ورائه عوامل كثيرة بامكانها أن تشعل الضفة الغربية كلها وتفتح نيران العمليات من جديد، بعد فترة هدوء نسبي و"نجاح" اجهزة الامن الاسرائيلية في منع قتل اسرائيليين منذ شهر تموز الماضي"، وفقا للمصادر.
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