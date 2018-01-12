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أخبار محاكم وجنائيات لليوم الثالث: الجيش يفرض طوقًا أمنيًا على نابلس واجراءات جديدة في الضفة تحسبا للانتقام

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الضفة الغربية الجيش يعلن اجراءات جديدة في الضفة
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لليوم الثالث: الجيش يفرض طوقًا أمنيًا على نابلس واجراءات جديدة في الضفة تحسبا للانتقام

مصادر صحفية اسرائيلية: 

قيادة الجيش تعلم أن مقتل المستوطن رزئيل بن ايلانا يكمن ورائه عوامل كثيرة بامكانها أن تشعل الضفة الغربية كلها وتفتح نيران العمليات من جديد، بعد فترة هدوء نسبي 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-12 07:33:33 A A

يواصل الجيش الاسرائيلي لليوم الثالث على التوالي بفرض طوق أمني على البلدات قرب نابلس وذلك بعد عملية اطلاق النار الاخيرة التي أسفرت عن قتل مستوطن، وجاء في بيان الجيش الاسرائيلي: "تواصل قوات الأمن لليلة الثالثة على التوالي الحملة المكثفة للقبض على منفذي الاعتداء بإطلاق نار قرب مزارع غلعاد. في المقابل تتواصل الجهود الاستخبارية بالاضافة الى أعمال تمشيط وبحث بمشاركة مختلف قوة الأمن والقوات الخاصة. كما يتواصل فرض الطوق الامني على مدينة نابلس وعدة قرى مجاورة. خلال نشاط في مدينة نابلس اندلعت أعمال شغب عنيفة تضمنت إلقاء الحجارة والزجاجات باتجاه القوات التي تصدت لها مستخدمةً وسائل لتفريق المظاهرات"، وفقا للبيان.


خلال تفتيش السيارات على مداخل نابلس 
 

واضاف البيان: "خلال ساعات الليلة الماضية اعتقلت قوات الأمن 4 مطلوبين فلسطينيين في منطقة يهودا والسامرة يشتبه فيهم بالضلوع بنشاطات عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن"، وفقا للبيان.

وقالت مصادر صحفية اسرائيلية: "إن قيادة الجيش تعلم أن مقتل المستوطن رزئيل بن ايلانا يكمن ورائه عوامل كثيرة بامكانها أن تشعل الضفة الغربية كلها وتفتح نيران العمليات من جديد، بعد فترة هدوء نسبي و"نجاح" اجهزة الامن الاسرائيلية في منع قتل اسرائيليين منذ شهر تموز الماضي"، وفقا للمصادر.

 

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