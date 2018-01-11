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سويسرا تتوقع تظاهرات صاخبة ضد ترامب خلال مشاركته
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سويسرا تتوقع تظاهرات صاخبة ضد ترامب خلال مشاركته بمنتدى دافوس

بعد اعلان زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، تم اعلان تظاهرة غير مصرح بها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-12 07:33:33 A A

اعلنت السلطات السويسرية الخميس انها تتوقع احتجاجات عنيفة نهاية الاسبوع في برن عقب اعلان مشاركة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

 

وابلغت السلطات الفدرالية وسائل الاعلام انه "ضمن إطار المنتدى العالمي المقبل في دافوس (22-26 كانون الثاني/يناير) وبعد اعلان زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، تم اعلان تظاهرة غير مصرح بها".واضافت "هناك مخاوف من اندلاع اعمال عنف واسعة النطاق".

ومن المقرر ان تنطلق التظاهرة التي تنظم بناء على دعوة جمعية سويسرية مناهضة للرأسمالية السبت الساعة 15:00 (14:00 ت غ)، وتتوقع السلطات مشاركة "مئات المتظاهرين".وكان البيت الابيض اعلن الثلاثاء ان الرئيس الاميركي يعتزم المشاركة في منتدى دافوس حيث يلتقي سنويا كبار الشخصيات السياسية الدولية وابرز رجال الأعمال لمناقشة الشؤون السياسية والاقتصادية.ولم يكشف حتى الان برنامج ترامب في دافوس.
ومثل كل عام، سيساعد الجيش الشرطة الاقليمية على ضمان الامن مع نحو خمسة الاف عسكري فيما سيتم اغلاق المجال الجوي فوق دافوس.

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