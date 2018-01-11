الطيرة: عقد صلح بين عائلتي قشوع ودعاس اثر مقتل أحمد قشوع عن طريق الخطأ

سادت اجواء اخوية خاصة خلال الصلح

جرت، مساء اليوم الخميس، مراسم صلح بين عائلتي قشوع ومحمد غزال دعاس في الطيرة، ذلك في أعقاب مقتل الشاب أحمد قشوع، قبل خمس سنوات، عندما أصيب بعيار ناري بجانب بيته عن طريق الخطأ.



خلال مراسم الصلح



يذكر أنّ الشخص الذي أدين بإطلاق الرصاص حكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات، حيث اظهرت نتائج التحقيق أنّ "المدان اطلق الرصاص في الحي الذي يسكن فيه المرحوم قشوع، مما اسفر عن اصابته برصاصة ادت الى وفاته بعد يومين".

هذا، وقد سادت اجواء اخوية خاصة خلال الصلح، حيث تصافح الطرفين واكدوا بانه لا خلاف بينهما وان العلاقات الطيبة عادت لمجاريها. كما ويشار الى ان جاهة الصلح التي وقف على رأسها ابو سفيان السخنيني ووجهاء اخرون بذلوا مجهودا كبيرا في سبيل التوصل لهذا الصلح.

كما ويشار الى ان جاهة الصلح التي بقف على رأسها خميس ابو صعلوق، ابو سفيان السخنيني، اسماعيل عياط، مأمون عامر ووجهاء اخرون بذلوا مجهودا كبيرا في سبيل التوصل لهذا الصلح. افتتح الصلح الشيخ وليد فريج الذي اعطى لمحة عن اهمية الصلح وضرورة محاربة العنف والجريمة واصلاح ذات البين.خلال الصلح وقعت العائلتين على وثيقة الصلح.



الشاب المرحوم أحمد قشوع