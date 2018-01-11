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أخبار سياسة حماس: نطالب السلطة الفلسطينية بوقف الاعتقالات السياسية ضد نشطائنا واحترام اتفاقات المصالحة

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حماس: نطالب السلطة الفلسطينية بوقف الاعتقالات السياسية
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حماس: نطالب السلطة الفلسطينية بوقف الاعتقالات السياسية ضد نشطائنا واحترام اتفاقات المصالحة

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-11 19:03:45 A A

اصدر حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانًا جاء فيه:"تستنكر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استمرار الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة ضد كوادر الحركة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مواصلة اقتحام منازل نشطاء الحركة، والاعتداء على المظاهرات السلمية، حيث بلغ مجمل الاعتداءات خلال عام 2017 قرابة 1400 اعتداء؛ وتستغرب الحركة من مواصلة السلطة لهذه السياسة بالرغم من انطلاق عملية المصالحة، التي كان أحد ركائزها إطلاق الحريات العامة ووقف الاعتقال السياسي في الضفة". واضاف البيان:"إن استمرار السلطة في اعتقالاتها السياسية بالضفة لا يخدم الحالة الفلسطينية، بل يضعفها في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية".


حازم قاسم

وجاء في البيان ايضًا:"نطالب السلطة الفلسطينية بوقف اعتقالاتها السياسية في الضفة، وإطلاق الحريات العامة تنفيذا لاتفاقات المصالحة، وندعو كل القوى السياسية والجهات الحقوقية والمجتمعية إلى التصدي لهذه السياسة التي تضر بتماسك شعبنا وتضعف جبهتنا الداخلية".



 

 

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