مركز السلطات المحلية يبارك إبرام اتفاقية مع منظمة المعلمين بموضوع الاجور

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عمّمت الناطقة بلسان مركز الحكم المحلي بيانًا، جاء فيه:"بارك مركز السلطات المحلية إبرام الاتفاقية مع منظمة المعلمين اليوم وهذا الاتفاق جاء لتحسين اجور المعلمين بشكل جدي وقد أتت هذة الخطوة بعد فترة مطولة شهدت إضرابات مستمرة في المؤسسات التربوية وهذا تسبب بضرر لعدد كبير من الطلاب في البلاد. هذا الاتفاق جاء بعدما وعدت وزارة التربية والتعليم بتعهد بتعديل اجور المعلمين".



حاييم بيباس - رئيس مركز السلطات المحلية



وزاد البيان:"رؤساء السلطات المحلية قرروا ان يضعوا حدا لهذة القضية التي اتت بضررٍ كبير على عدد من الطلاب في البلاد . وتوجه رئيس لجنة الطلاب القطرية يوڤال حلبية بطلب :ان يصلوا لحل واعطاء الطلاب فرصة لإنهاء فترة الامتحانات بنجاح"، إلى هنا البيان.