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الشرطة: مشتبه من الزرازير تسبب بوفاة الطفل أحمد غريفات بعد دهس مجموعة أشخاص

الشرطة الإسرائيلية - لواء الشمال:

قبل قيام المشتبه بدهس المرحوم، كان قد نشب شجار بين المشتبه وأفراد عائلة أخرى، على خلفية تصريح أحد الأطراف بأنّ "المشتبه وعائلته مسؤولين عن اشعال النيران في سيارة تابعة لأحد المرشحين في انتخابات السلطات المحلية بالبلدة"

بعد الشجار المذكور، ترك المشتبه المكان واستقل سيارته وغادر، وبعد فترة قصيرة عاد إلى هناك بسيارته وانحرف عن مساره عمدًا ودهس 4 أشخاص، بينهم الطفل المرحوم

المشتبه فرّ هاربًا من المكان ليعود ويسلّم نفسه للشرطة بعد فترة"

تمّ اليوم الخميس، ازالة امر حظر النشر حول القضية، وتقديم تصريح إدعاء للنيابة العامّة ضد المشتبه إضافة إلى طلب لتمديد اعتقاله حتى يوم 15.01.2018، حيث من المقرر تقديم لائحة إتهام ضده

ستتضمن لائحة الإتهام مخالفات: التسبب بوفاة وترك مصاب دون تقديم مساعدة والتسبب باصابة في ظروف خطيرة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2018-01-11 19:03:45 A نشر: 2018-01-11 19:03:45 A