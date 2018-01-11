تعرفوا على أهم 4 فوائد للباذنجان

يعتبر الباذنجان واحدًا من أشهر الخضروات الموسمية التي تتعدد أشكالها وتتعد طرق طهيها وأكلها حسب مختلف الثقافات. وعدا عن تعدد طرق طهيه فوائده أيضًا متعددة، سنعرّفكم اليوم على اهم هذه الفوائد الموجود في هذه الثمرة:



صورة توضيحيّة



1. يساعد الباذنجان مرضى السكر على الحفاظ على نسبة السكر من خلال قدرته على تقليل مستوى الجلوكوز.

2. يساعد الباذنجان على التخسيس، طالما لم يطهى بالقلي بالزيت.

3. يقاوم الإصابة بالسرطان وخصوصا سرطان القولون، وكذلك يحافظ على الجهاز الهضمي.

4. يحسن من البشرة والشعر لاحتوائه على نسبة عالية من الماء فيحافظ على عدم تعرضها للجفاف.

