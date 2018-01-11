ريكي مارتن يعلن زواجه رسمياً من السوري جوان يوسف

قال ريكي مارتن في حديثه مع إحدى المجلات الفنية: "أنا متزوج الآن ونستعد للإحتفال بذلك خلال الشهرين المقبلين"

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كشفت مصادر فنية أنّه: "أعلن النجم العالمي ريكي مارتن رسمياً زواجه من خطيبه السوري الأصل جوان يوسف حيث كشف ريكي مارتن أنه تزوّج من جوان يوسف ويستعدان خلال الأسابيع القليلة المقبلة للإحتفال بزفافهما بمشاركة أصدقائهما المقربين".



ريكي مارتن وجوان يوسف

وقال ريكي مارتن في حديثه مع إحدى المجلات الفنية: "أنا متزوج الآن ونستعد للإحتفال بذلك خلال الشهرين المقبلين.. سأعلمكم بالتفاصيل قريباً" كما وأكّد مارتن أنه وحبيبه تبادلا قسم الزواج ووقّعا على كل الأوراق الرسمية اللازمة" كما قال.