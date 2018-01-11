هكذا ردّت اليسا على انتقاد طريقة تعاملها مع المعجبين- فيديو

خرجت اليسا عن صمتها بفيديو جمعت فيه لقاءات بعدد من جمهورها في الوطن العربي من مختلف الحفلات التي شاركت فيها

ماما، اشي كتير نغنوش! ماما، طفلك حابب يقولك اشي مهم بدك ڤيديو خاص منه؟ -

بعد كثرة الانتقادات التي طالت الفنانة اللبنانية اليسا بعد انتشار فيديو قبل حفلة رأس السنة، وقد لحقتها إحدى معجباتها لتتصور معها وقد أبعدوها الحراس الشخصيين لإليسا.

خرجت اليسا عن صمتها بفيديو جمعت فيه لقاءات بعدد من جمهورها في الوطن العربي من مختلف الحفلات التي شاركت فيها، حيث علّق المشرف على صفحتها على فيسبوك بشكل مقتضب على الفيديو قائلا: "من كوالييس حفلات اليسا ولقاءات مع محبيها"