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فنانين فن عربي هكذا ردّت اليسا على انتقاد طريقة تعاملها مع المعجبين- فيديو

فنانين

اليسا ترد على طريقة تعاملها مع المعجبين بفيديو
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هكذا ردّت اليسا على انتقاد طريقة تعاملها مع المعجبين- فيديو

خرجت اليسا عن صمتها بفيديو جمعت فيه لقاءات بعدد من جمهورها في الوطن العربي من مختلف الحفلات التي شاركت فيها

ماما..طفلك حابب يقولك اشي مهم! اضغطوا للتفاصيل ماما، اشي كتير نغنوش! ماما، طفلك حابب يقولك اشي مهم بدك ڤيديو خاص منه؟ -
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-11 19:03:45 A A

بعد كثرة الانتقادات التي طالت الفنانة اللبنانية اليسا بعد انتشار فيديو قبل حفلة رأس السنة، وقد لحقتها إحدى معجباتها لتتصور معها وقد أبعدوها الحراس الشخصيين لإليسا. 

خرجت اليسا عن صمتها بفيديو جمعت فيه لقاءات بعدد من جمهورها في الوطن العربي من مختلف الحفلات التي شاركت فيها، حيث علّق المشرف على صفحتها على فيسبوك بشكل مقتضب على الفيديو قائلا: "من كوالييس حفلات اليسا ولقاءات مع محبيها"

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