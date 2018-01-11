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فنانين فن عربي معين شريف: حزب الله ليس تكفيريا

فنانين

معين شريف: حزب الله ليس تكفيريا
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معين شريف: حزب الله ليس تكفيريا

معين شريف:

حزب الله جدي لكن لا يوصل ليكن تكفيري ويكفر معين شريف بس لأنه فنان

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-12 07:33:33 A A

أعلن الفنان ​معين شريف​ عن إمكانية ترشحه للإنتخابات النيابية المقبلة، بدعم من الرئيس ميشال عون بحسب ما صرح لقناة الـMTV. وعن قبول حزب الله ترشحه في منطقته، اجاب معين شريف بأن جمهور حزب الله ليس تكفيري وأضاف: "حزب الله جدي لكن لا يوصل ليكن تكفيري ويكفر معين شريف بس لأنه فنان".


كما كشف التقرير أن رئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام سكاف تواصلت مع الفنان ​عاصي الحلاني​ في شأن ترشحه على أحد المقاعد في زحلة، فأبدى الحلاني رفضه مؤكداً أنه لا يملك طموحاً سياسياً.

أما فيما يتعلق بالفنان ​راغب علامة​ فكشف التقرير أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ينوي ترشيحه عن المقعد الشيعي في بيروت، وعند التواصل مع علامة في تقرير الـMTV أكد أن هذا الموضوع من المبكر الحديث فيه.

 

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