اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات لليوم الثاني على التوالي: الجيش يحاصر البلدات قرب نابلس بعد عملية اطلاق النار

أخبار

الضفة الغربية الجيش يحاصر البلدات قرب نابلس
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

لليوم الثاني على التوالي: الجيش يحاصر البلدات قرب نابلس بعد عملية اطلاق النار

الجيش:

قامت القوات بتعاون مع قوات خاصة بأعمال تمشيط للقبض على المنفذين بالاضافة الى مواصلة النشاطات الاستخبارية والتحقيق.  كما استمرت القوات بالاعمال لتأمين البلدات والطرقات

لا تفوّتوا الفرصة.. حملة تنزيلات كبيرة على أجمل الأثاث المنزلي! لا تفوّتوا الفرصة.. حملة تنزيلات كبيرة على الأثاث المنزل - اضغطوا هنا للمزيد من المعلومات
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-11 07:23:24 A A

يواصل الجيش الاسرائيلي لليوم الثاني على التالي بفرض الطوق الأمني على البلدات قرب نابلس وذلك بعد عملية اطلاق النار الاخيرة التي أدت الى مقتل مستوطن، وجاء في بيان الجيش اليوم الخميس أن "قوات الأمن واصلت النشاطات الميدانية في أعقاب الاعتداء بإطلاق نار قرب مزارع غلعاد وواصلت فرض الطوق الامني على مدينة نابلس والقرى المجاورة. قامت القوات بتعاون مع قوات خاصة بأعمال تمشيط للقبض على المنفذين بالاضافة الى مواصلة النشاطات الاستخبارية والتحقيق.  كما استمرت القوات بالاعمال لتأمين البلدات والطرقات. بالاضافة الى ذلك قبضت قوات الأمن على بندقيتيْن في قرية أم التوت"، وفقا للبيان.


نابلس يوم أمس- تصوير: reuters

صور التالية من الجيش 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 سند تعلن اطلاق مشروع بحث ميدانيّ مجتمعيّ | [23400 قراءة]
2 منخفض جوي ثالث مساء الأحد القادم | [3900 قراءة]
3 رئيس مجلس طرعان يرد على اشاعات ابعاده | [3900 قراءة]
4 جومانجي يتصدر إيرادات السينما في أميركا | [2600 قراءة]
5 بالصور: فن النحت على الجليد في روسيا | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 انقاذ7 افراد عائلة من الجديدة بعد غرق منزلهم | [0 مشاركة]
2 غرق المدخل الشمالي للطيبة وسقوط عامود | [0 مشاركة]
3 انحراف شاحنة عن مسارها يسفر عن حادث قرب طبريا | [0 مشاركة]
4 القدس: إصابة رجل جرّاء تعرّضه للدهس | [0 مشاركة]
5 المصادقة على تقنية مراقبة مستوى السكر من أبوت | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab