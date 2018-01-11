لليوم الثاني على التوالي: الجيش يحاصر البلدات قرب نابلس بعد عملية اطلاق النار

الجيش:

قامت القوات بتعاون مع قوات خاصة بأعمال تمشيط للقبض على المنفذين بالاضافة الى مواصلة النشاطات الاستخبارية والتحقيق. كما استمرت القوات بالاعمال لتأمين البلدات والطرقات

يواصل الجيش الاسرائيلي لليوم الثاني على التالي بفرض الطوق الأمني على البلدات قرب نابلس وذلك بعد عملية اطلاق النار الاخيرة التي أدت الى مقتل مستوطن، وجاء في بيان الجيش اليوم الخميس أن "قوات الأمن واصلت النشاطات الميدانية في أعقاب الاعتداء بإطلاق نار قرب مزارع غلعاد وواصلت فرض الطوق الامني على مدينة نابلس والقرى المجاورة. قامت القوات بتعاون مع قوات خاصة بأعمال تمشيط للقبض على المنفذين بالاضافة الى مواصلة النشاطات الاستخبارية والتحقيق. كما استمرت القوات بالاعمال لتأمين البلدات والطرقات. بالاضافة الى ذلك قبضت قوات الأمن على بندقيتيْن في قرية أم التوت"، وفقا للبيان.



نابلس يوم أمس- تصوير: reuters

صور التالية من الجيش