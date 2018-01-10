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أخبار شريط الاخبار احتجاجات واسعة واعتقالات واصابات في تونس

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احتجاجات واسعة واعتقالات واصابات في تونس

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نشر: 2018-01-10 19:32:42 A A
انطلقت مواجهات في مختلف المدن التونسية بعد احتجاجات سلمية على غلاء الأسعار وموازنة تقشف بدأ العمل بها في الأول من يناير/كانون الثاني الحالي وتشمل زيادة في الضرائب. حيث أصيب عشرات الأشخاص بجروح وأوقفت السلطات أكثر من 200 شخص، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، غداة ليلة ثانية من الاضطرابات.
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