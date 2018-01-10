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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة تشن حملة واسعة في منطقة الناصرة ضد اصحاب المصالح غير القانونية

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الناصرة والقضاء الشرطة تشن حملة واسعة في منطقة الناصرة
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الشرطة تشن حملة واسعة في منطقة الناصرة ضد اصحاب المصالح غير القانونية

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-10 19:25:34 A A

شنت الشرطة اليوم حملة واسعة في منطقة الناصرة شملت المدينة، والرينة ويافة الناصرة حيث اقتحمت في الرينة ويافة منزلين استخدما لتخزين اسطوانات الغاز بغرض المتاجرة فيها وبيعها بطريقة غير قانونية، حيث عثر في" الرينة على نحو 26 اسطوانة غاز تم تعبئتها بصورة غير قانونية وبحيث تم مصادرتها الى جانب مصادرت الاجهزة التي استخدمت للتعبئة وسيارتين استخدمتا للتوزيع والبيع فيما تم اقتياد صاحب المنزل للتحقيق وفتح بحقه ملفًا جنائيًا " - كما جاء في بيان الشرطة.

 

وتابع بيان الشرطة:"اما في يافة الناصرة فقد تم الكشف عن منزل خزّنت فيه 8 اسطوانات غاز بغرض بيعها وتم اقتياد صاحب المنزل في سنوات الخمسينات من عمره للتحقيق، وفتح بحقه ملفًا جنائيًا ايضًا" .و اشارت الشرطة الى ان المتاجرة باسطوانات الغاز وتحزينها بدون تراخيص من شأنه ان يشكل خطرًا على الجمهور الواسع، خاصةً وانها خزنت في احياء سكنية مكتظة.

واضافت الشرطة:"اما في الناصرة فقد اعتقلت الشرطة 16 عاملًا من الضفة الذين يمكثون في البلاد بصورة غير قانونية وبدون تصريح، بحيث تم اقتياد اصحاب المنازل الذين يوفرون المسكن لهم، ومشغليهم للتحقيق".

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