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شاهدوا- توثيق محاولة قتل الشاب طلال عرار من جلجولية: نجوت من الموت مرتين لأسباب أجهلها!

يظهر في شريط الفيديو طلال عرار يخرج من بيت أحد الأصدقاء، ولدى وصوله مدخل البيت، قام ملثم باطلاق الرصاص عليه، ومن ثم خرج ملثم اخر من ساحة البيت واطلق هو الأخر الرصاص ومن ثم لاذا بالفرار

الشاب طلال عرار:

لقد نجوت من الموت مرتين، بعد أن كانت محاولات عديدة لإغتيالي، لأسباب في الحقيقة لا اعلم بها بتاتا

انا لم اتعدى على اي شخص ولم اقتل ولم اساعد على ايذاء الأخرين، لكن مع الأسف حاولوا قتلي بعد ان اطلقوا الرصاص باتجاهي، والنتيجة كانت فقدان العين اليسرى وقسم مم الأنف وكذلك الكلية اليسرى

علمت أنّ الشرطة اعتقلت اشخاصًا كانوا ضالعين في الحادث الذي اصبت به، وهنالك مشتبهين لا علاقة لي بهم بتاتا، واستغرب من محاولاتهم لقتلي

عندما اود الخروج من البيت يقوم اصدقاء لي بفحص المكان في الخارج وفحص سيارتي، واتجول وانا البس لباس واقي كي احمي نفسي من الرصاص

قررت الظهور حتى يشاهد الجميع ما اقوله، وحتى يعلموا بانني لست من اصحاب السوابق الجنائية، وهنالك الكثير من الضحايا الذين اصيبوا وقتلوا بالخطأ، وهذه الحوادث خطيرة جدًا

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2018-01-10 19:25:34 A نشر: 2018-01-10 19:25:34 A