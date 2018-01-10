سخنين: الحلان الإعدادية تفوز ببطولة الدولة في فن الخطابة باللغة الإنجليزية

الطالبة نيفين روبرت أبو ريا التي حصلت على كأس المسابقة

الطالبة الفائزة نيفين أبو ريا :

لم تكن المسابقة سهلة وتنافسنا كان شديداً وكله بفضل التحضيرات الجدية مع طاقم اللغة الإنجليزية وخصوصاً المعلمة نرجس غنايم ودعم المعلمين والأهل

جرت، مساء أمس الثلاثاء الموافق 2018/1/9، في مركز إحياء تراث مناحيم بيغن في القدس، المسابقة النهائية في فن الخطابة باللغة الإنجليزية، حيث شاركت في هذه المسابقة جميع المدارس الفائزة ببطولة الألوية في البلاد. وقد مثّل لواء الشمال في هذه المسابقة مدرسة الحلان الإعدادية الحاصلة على المرتبة الأولى، بالإضافة الى مدرسة أخرى من الوسط اليهودي، من خلال طالبتين من الصف التاسع "7": نيفين روبرت أبو ريا التي حصلت على كأس المسابقة وديما سليمان خلايلة التي حصلت على مرتبة متقدمة جداً.



تكريم الطالبة الفائزة نيفين أبو ريا في المدرسة



مدير المدرسة،عمر بدارنة، شكر المعلمة نرجس غنايم وطاقم اللغة الإنجليزية في المدرسة على هذا الانجاز. ومن الجدير بالذكر أن مدرسة الحلان تفوز للسنة الثانية على التوالي بهذه المسابقة، ويعتبر هذا الإنجاز مفخرةً للمدرسة وللوسط العربي عامةً.

معلمة اللغة الإنجليزية نرجس غنايم قالت:"لم تكن المسابقة سهلة، فقد تنافسنا مع طلاب يتميزون من الوسط اليهودي ولغة الأم لديهم الإنجليزية، ولكن لمعت طالباتنا في هذه المسابقة حيث تميزن بقدراتهن في اللغة الإنجليزية وبادائهن الذي نال إعجاب الجميع وخصوصاً لجنة التحكيم".

ومن جهته عبر الأستاذ صبري سيد أحمد مربي الصف عن بالغ سعادته قائلاً:"لقد عودنا هؤلاء الطلاب على بلوغ القمم وتمنى أن تستمر المدرسة في حصد الجوائز وخاصةً في مثل هذه المسابقات صعبة المنال".

الفائزة نيفين أبو ريا قالت:"لم تكن المسابقة سهلة وتنافسنا كان شديداً وكله بفضل التحضيرات الجدية مع طاقم اللغة الإنجليزية، وخصوصاً المعلمة نرجس غنايم ودعم المعلمين والأهل أستطعنا تخطي الصعاب بالفوز. أهدي هذا الفوز لكل الوسط العربي، نحن فخورين جداً بهذا الفوز الرائع". وكذلك الأمر بالنسبة للطالبة ديما سليمان خلايلة حيث قالت : نهدي هذا الفوز لمعلمي مدرستنا الذين يسهرون الليالي لأجلنا , كما ونشعر بالفخر والإعتزاز بهذا الفوز الذي حققناه حيث فزنا على طلاب بمستوى عالٍ جداً .