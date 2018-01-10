رسائل موجهة/ بقلم: جميل بدويه

في كل يوم رسائل مرسله

فأما زلزله..

وأما حادث يثير المسأله

وأما قتل أو طعن أو حرق أو شجار

على أتفه مسأله

وقانون انس لا يعمل به

وقانون السماء قد تعطل

قولوا بربكم من يحل هذه المعضله

وهذه المعادله

وكثيرة هي المتغيرات

وكثيرة هي الاسئله

قلنا كثيرا وكتبنا كثيرا وما زلنا..

لكننا في حيرة من أمرنا

في هذه المرحله

فالراحلون إلى الاخره..

ليسوا عجائز أو مرضى وإنما

بعمر الزهر والحلا

بعمر الشباب والعلا

غريبة تلك المسأله

وغريبة تلك المعادله

ولا تقبل الحلول في هذه المرحله

نعم هي رسائل مرسله

فاما نذعن واما لا

واما نصحوا أو تستمر المهزله

جرحى وقتلى ..وحوادث مذهله

ورصاص يخترق شراع السفينة

كلما علا

وحروفي تنزف كل مرة

في كل قصيدة

وفي كل نقطة سائله

ولا

ودموعنا حارقة نازله

متى يتوقف النزف لاتوقف أنا

عن الكتابة عن الاحزان ثانيه

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net