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منبر العرب شعر رسائل موجهة/ بقلم: جميل بدويه

منبر العرب

رسائل موجهة/ بقلم: جميل بدويه
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رسائل موجهة/ بقلم: جميل بدويه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-01-11 07:37:04 A A

في كل يوم رسائل مرسله
فأما زلزله..
وأما حادث يثير المسأله
وأما قتل أو طعن أو حرق أو شجار
على أتفه مسأله
وقانون انس لا يعمل به
وقانون السماء قد تعطل
قولوا بربكم من يحل هذه المعضله
وهذه المعادله
وكثيرة هي المتغيرات
وكثيرة هي الاسئله
قلنا كثيرا وكتبنا كثيرا وما زلنا..
لكننا في حيرة من أمرنا
في هذه المرحله
فالراحلون إلى الاخره..
ليسوا عجائز أو مرضى وإنما
بعمر الزهر والحلا
بعمر الشباب والعلا
غريبة تلك المسأله
وغريبة تلك المعادله
ولا تقبل الحلول في هذه المرحله
نعم هي رسائل مرسله
فاما نذعن واما لا
واما نصحوا أو تستمر المهزله
جرحى وقتلى ..وحوادث مذهله
ورصاص يخترق شراع السفينة
كلما علا
وحروفي تنزف كل مرة
في كل قصيدة
وفي كل نقطة سائله
ولا
ودموعنا حارقة نازله
متى يتوقف النزف لاتوقف أنا
عن الكتابة عن الاحزان ثانيه

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