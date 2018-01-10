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كوكتيل غرائب وطرائف بالصور: فن النحت على الجليد في روسيا

كوكتيل

بالصور: فن النحت على الجليد في روسيا
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بالصور: فن النحت على الجليد في روسيا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-10 15:55:18 A A

استغل الفنانون الروسيون موجة البرد القارس التي اجتاحت البلاد، ليقدّموا فنّهم النحتي على الجليد، من خلال نحت مجسّمات مختلفة لشخصيات معروفة أو حيوانات على الجليد بتفاصيل دقيقة. ولاقى هذا النحت إقبالا كبيرا من قبل الروس وحتّى السياح الذين تواجدوا هناك، تابعوا الصّور.. 

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