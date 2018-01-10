بالصور: فن النحت على الجليد في روسيا
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استغل الفنانون الروسيون موجة البرد القارس التي اجتاحت البلاد، ليقدّموا فنّهم النحتي على الجليد، من خلال نحت مجسّمات مختلفة لشخصيات معروفة أو حيوانات على الجليد بتفاصيل دقيقة. ولاقى هذا النحت إقبالا كبيرا من قبل الروس وحتّى السياح الذين تواجدوا هناك، تابعوا الصّور..
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