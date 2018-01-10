منخفض جوي الأحد القادم: أجواء باردة، رياح وأمطار غزيرة

حذّرت دائرة الأرصاد من السيول والفيضانات التي قد تنتج عن المنخفض وناشدت بالاستعداد جيّدًا له

حذّرت دائرة الأرصاد الجوية من منخفض جديد مساء يوم الاحد القادم، حيث سيكون المنخفض مصحوبا بكتل هوائية باردة جدًّا مع احتمال كبير لتساقط امطار غزيرة على مناطق عديدة في البلاد.





صورة من الأرشيف



كما وحذّرت دائرة الأرصاد من السيول والفيضانات التي قد تنتج عن المنخفض وناشدت بالاستعداد جيّدًا له، وطالبت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر فمن ليس له أي أمر طارئ خرج منزله فليبق به. كما وناشدت جمهور السائقين بالحذر من الضباب الكثيف بالذات في ساعات الصباح الأولى والتي قد تؤثّر على مدى الرؤية كما ويجب منهم التأكّد من جودة سياراتهم قبل قيادتها، كما وعليهم القيادة بحذر حرصًا من الانزلاقات. ومن المتوقع أن يستمر تأثير المنخفض الجوي حتّى ظهيرة يوم الاثنين القادم.