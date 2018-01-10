جومانجي: ويلكم تو ذا جانغل يتصدر إيرادات السينما في أميركا

احتل فيلم الكوميديا والمغامرة والحركة جومانجي: ويلكم تو ذا جانغل المركز الأول بسهولة في نهاية الأسبوع الأول من العام 2018، مع بدء عرض فيلم إنسيديوس: ذا لاست كي، وفيلم الخيال العلمي ستار وورز: ذا لاست جيداي، محققاً إيرادات بلغت 36 مليون دولار من عرضه في ثلاثة آلاف و 801 موقع في أميركا الشمالية.



أبطال فيلم جومانجي

وسجل الجزء الرابع من فيلم الرعب إنسيديوس أداء قويا في شكل مفاجئ محققاً 29.3 مليون دولار من عرضه في ثلاثة آلاف و 116 موقعاً تابعاً لشركة يونيفرسال.

وجاء فيلم ذا لاست جيداي لشركة لوكاس فيلم المملوكة لـ «ديزني» في المركز الثالث، متراجعاً بنسبة 55 في المئة بإيرادات بلغت 23.6 مليون دولار من عرضه في أربعة آلاف و 232 موقعاً. وحقق 572.5 مليون دولار، هي إجمالي إيرادات عرضه على مدى 24 يوماً.