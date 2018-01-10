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ليفربول هي ثاني أكبر مدن الموانئ
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ليفربول هي ثاني أكبر مدن الموانئ

قد مرت المدينة بركود اقتصادي في منتصف القرن الماضي إلا أنها تجاوزته، وهي اليوم مدينة تتميز بنشاطات ثقافية كبيرة وواسعة، مثل المتاحف والغاليريهات الفنية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2018-01-12 14:44:26 A A

ليفربول هي ثاني أكبر مدن الموانئ في المملكة البريطانية، من حيث حجمها وأهميتها. ويزيد عدد سكانها وفق تقديرات 2007 عن 440,000 نسمة، فيما يصل تعداد السكان في الميتروبولين كله إلى أكثر من مليون ومئة ألف نسمة.

تقع مدينة ليفربول في شمال غرب إنجلترة، شمالي مصبّ نهر ميرزي في البحر الإيرلندي. وإلى جنوب المصب تقع بلدة بيركهاند وهي جزر من ميناء ليفربول. ويربط بين المدينتين نفق طويل يمرّ في أرضية النهر.

تعني كلمة ليفربول "بحيرة مع مياه طينية" وقد تأسست عام 1190، لتصبح مدينة عام 1207 بعد رغبة الملك وقتها بتأسيس ميناء كبير في المنطقة لأسباب تتعلق بالسياسات الداخلية. وقد عاشت ليفربول مئات السنوات كمكان مهمل صغير، وبدأت بالنمو والتطور في بداية القرن الثامن عشر لتصبح اليوم ثاني مدينة في المملكة البريطانية. وقد بُني فيها أول حوض لبناء السفن عام 1715 واستفادت المدينة كثيرًا من الاتجار بالعبيد.

وقد مرت المدينة بركود اقتصادي في منتصف القرن الماضي إلا أنها تجاوزته، وهي اليوم مدينة تتميز بنشاطات ثقافية كبيرة وواسعة، مثل المتاحف والغاليريهات الفنية. ومنها خرجت فرقة "بيتلز" الأشهر في العالم.

في عام 2004 أعلنت اليونسكو ليفربول موقع تراث دوليًا، ومن معالمها البارزة الكاتدرائية المركزية التي تحوي أكبر شباك مرسوم عليه في العالم. كما يوجد في المدينة أكبر بناية مبنية من اللبنات في العالم وأكبر جهاز أرصفة متصلة في العالم أيضًا. كما يوجد في الكاتدرائية الأنجليكانية أكبر "أروغان" في العالم وأثقل منظومة أجراس في العالم أيضًا.

ومن مبانيها ومعالمها المعمارية الهامة والبارزة: رصيف ألبرت ومركز الفنون في لوكووات ومبنى كوندر ومحطة شارع لايم ومبنى الليفر الملكيّ وكاتدرائية ليفربول. ومن بين المتاحف المركزية: المتحف البحري مرزيسايد ومتحف الحياة و"تيت" ليفربول.

أما على صعيد المواصلات في ليفربول، فتمرّ ثلاث أنفاق تحت نهر مرزي: نفق القطار ونفقان من الطرق البرية (كوينسوي وكينغسوي). ويُسمى منذ العام 2001 المطار الرئيسي في ليفربول على اسم جون لينون، عضو فرقة "بيتلز". وفي داخل المدينة توجد شبكة قطارات "مرسيريل"، غالبيتها تحت الأرض.

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