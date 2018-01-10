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جاكرتا..المدخل الأساسي لإندونيسيا
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جاكرتا..المدخل الأساسي لإندونيسيا

جاكرتا مدينة بلاغة الاكتظاظ وتنتشر فيها ناطحات السحاب والمباني الضخمة والمراكز التجارية والكثير من مقومات العاصمة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2018-01-11 15:16:44 A A

جاركرتا هي عاصمة إندونيسيا ويعيش فيها قرابة 18 مليون شخص في الليل وعشرين مليونا في النهار! تقع جاكرتا غرب جزيرة جاوة، حيث تعتر المدخل الأساسي لإندونيسيا. حتى قبل 200 عام كانت ميناء بسيطا وأدرت تجارة البهارات والمصنوعات اليدوية إلى اشتهار إندونيسيا في العالم، لتضحي جاكرتا مدينة عصرية تزخر بالمتاجر والدكاكين والمطاعم والمعارض والمراكز التجارية.

جاكرتا تجمع بين الروحاني والمادي، حيث تتزين بمساجدها وجوامعها المهيبة. جمالها رائع وفيها تنوع كبير من ناحية المعالم السياحية والتاريخية.

تاريخ جاكرتا مديد وعريق. كانت تسمى في الماضي "جايا كارتا"، أي مدينة الانتصار العظيم. وقد سماها الهولنديون باسم "باتافيا". وبعد تحرير اليابانيين للمنطقة إبان الحرب العالمية الثانية أعادوا الاسم الأصلي للمدينة ليصبح "جاكرتا".

جاكرتا مدينة بلاغة الاكتظاظ وتنتشر فيها ناطحات السحاب والمباني الضخمة والمراكز التجارية والكثير من مقومات العاصمة. أفضل وقت لزيارة جاكرتا هو شهر حزيران/يونيو، حيث يسودها مناخ ممتع. كما تتمتع جاكرتا بالفنادق الفاخرة. مقابل ذلك لا يُنصح السياح بزيارة القسمين الشرقي والغربي، حيث يسود الفقر الشديد. مع ذلك يتميز سكان جاكرتا بالدفء والودّ والضيافة الحسنة، مما يمنح أي سائح الشعور بالأمان.

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