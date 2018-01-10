براغ.. أجمل مدينة في العالم

إذا كان الأطفال يشعرون بالملل من التجول في المعالم التاريخية فلا تفوتوا فرصة زيارة حديقة الحيوانات في براغ التي تُعد من أكبر وأجمل حدائق أوروبا، ويمكن الوصول إليها بالحافلة أو المترو

تُعد العاصمة براغ مركز الجذب السياحي الرئيسي في التشيك، ولا عجب أن يتهافت الناس لزيارة هذه المدينة التي نالت لقب "أجمل مدينة في العالم" أكثر من مرة، والمسافر إلى براغ ينتقل إلى عالم خرافي بعيد عن المألوف، فمدينة الأبراج والكنائس الأثرية تأخذكم في أحضان "الزمن الجميل" والتاريخ والأجواء الرومنسية، وتُعد المدينة القديمة أهم أجزاء براغ السياحية، حيث الأزقة المرصوفة الضيقة التي تحيطها المباني الأنيقة وعشرات المقاهي والمطاعم ذات الإطلالة الخلابة، وأثناء التجوال سوف تجدون أنفسكم على جسر "الملك تشارلز" أو ما يعرف ب "كارلوف موست"، الذي يُعد أهم المزارات السياحية التي تكتظ بالمسافرين الذين يلتقطون الصور الحصرية من جوانب الجسر المطلّ على المدينة الساحرة، ويزين الجسر التماثيل والمنحوتات المتقنة، وينتشر حوله فنانو الشوارع، العازفون والرسامون وهواة التمثيل والرقص يحولون المكان إلى "مسرح" حقيقي على أرض الواقع، وبالقرب من الجسر تقع "كاتدرائية القديس فيتوس" ضمن بناء "قلعة براغ" الشهيرة، ويمكن رؤيتها من عدة جهات وسط المدينة، وهي أكبر كنيسة في التشيك، وتضم أضرحة للعائلة المالكة مع دخول مجاني إلى البهو الأرضي الذي تحيطه النوافذ الكبيرة المزينة.





وننصح بأن يكون حجز الفندق قريبا من المدينة القديمة في براغ كي تتمكنوا من التنقل مشيا على الأقدام بين مختلف المزارات المهمة، أو بالقرب من شارع التسوق Na Prikope في الجانب الحديث من براغ، وهو مثالي للمغرمين برحلات التسوق والتنزه، يمكنكم زيارة مركز التسوق Palladium الذي يفتح أبوابه طوال الاسبوع وهو أمر غير مألوف في أوروبا، مع عشرات المحلات التجارية التي تعرض الملابس والإكسسوارات والتجميل والهدايا بأسعار مناسبة للجميع، وطابق كامل للمطاعم السريعة العالمية.

وإذا كان الأطفال يشعرون بالملل من التجول في المعالم التاريخية فلا تفوتوا فرصة زيارة حديقة الحيوانات في براغ التي تُعد من أكبر وأجمل حدائق أوروبا، ويمكن الوصول إليها بالحافلة أو المترو، وتقع الحديقة على هضبة مرتفعة يمكن الوصول إليها مشيا على الأقدام أو من خلال الركوب بالتلفريك الجبلي، وبتذكرة دخول 200 كرون (قرابة 7,50 يورو) يمكنكم التجول لساعات في الحدائق والطرق الخضراء الجميلة ومشاهدة الكثير من أنواع الحيوانات الشهيرة والنادرة، بالإضافة إلى وجود عشرات المطاعم ذات الأسعار المناسبة لتناول الطعام والاسترخاء.