جسر السلسلة المعلق في بودابست

يمكنك القيام بجولة سيرًا على الأقدام عبر الممر المخصص للمشاة أو ركوب الدراجة عبر طريق الجسر الرئيس والاستمتاع بمناظر المدينة الخلابة ونهر الدانوب

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جسر السلسلة المعلق Chain Bridge في بودابست هو أول جسر حجري دائم يربط بين منطقة التلال بودا بأرض السهل بست، طوله 380 متر وعرضه 14,8 متر، ويعتبر المعبر الدائم الثاني على طول نهر الدانوب في هنغاريا

يعتبر من اماكن السياحة في المجر وأحد المباني الرمزية في بودابست، والجسر الأكثر شهرة على نطاق واسع من العاصمة المجرية، وتم بناؤه في القرن الثامن عشر، والسلاسل الحديدية التي تحمل الجسر مثبتة باثنتين من أرصفة النهر طول الواحدة منها 48 متر مصممة على النمط الكلاسيكي

أنشطة يمكنك القيام بها



يمكنك التقاط الصور التذكارية أمام تمثال الأسد الذي تمت إضافته على ناحيت نهاية الجسر بعد ثلاث سنوات من بنائه، وهو تمثالٌ ضخم ومرتفع يزيد من فخامة الجسر.

كما يمكنك القيام بجولة سيرًا على الأقدام عبر الممر المخصص للمشاة أو ركوب الدراجة عبر طريق الجسر الرئيس والاستمتاع بمناظر المدينة الخلابة ونهر الدانوب.

زيارة الساحة نهاية الجسر حيث ستستمع بباحة مليئة بالأزهار الخلابة والمقاهي والمطاعم، كما وتتضمن منحوتة تُسمى بالمعلم البيضاوي، والتي تمثل نقطة انطلاق لكل الطرق الرئيسة في البلاد، كما يوجد واحدة من مركبات السكة التي يمكنك استخدامها للوصول إلى قلعة بودا