القسام: عملية نابلس أول رد عملي بالنار والضفة ستبقى خنجرًا في خاصرتكم

أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب:



عملية نابلس هي أول رد عملي بالنار لتذكير قادة العدو ومن ورائهم بأن ما تخشونه قادم

وزير الزراعة أوري أرئيل:



حان الوقت ليكون في الجانب الفلسطيني قتلى وجرحى

نتنياهو:

ستقوم الأجهزة الأمنية بكل ما بوسعها من أجل إلقاء القبض على القاتل البغيض ودولة إسرائيل ستحاسبه

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس أن عملية نابلس هي أول رد عملي بالنار. وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن "عملية نابلس هي أول رد عملي بالنار لتذكير قادة العدو ومن ورائهم بأن ما تخشونه قادم".

وأضاف: "الضفة ستبقى خنجرًا في خاصرتكم".



عملية اطلاق النار- تصوير: نجمة داوود الحمراء



وقال رئيس الوزراء نتنياهو تعقيبا على عملية إطلاق النار في بيان وصل من اوفير جندلمان: "أعبر عن حزني العميق وأقدم التعازي إلى أسرة رازيئيل شيفاح الذي قتل هذه الليلة على يد إرهابي سافل. ستقوم الأجهزة الأمنية بكل ما بوسعها من أجل إلقاء القبض على القاتل البغيض ودولة إسرائيل ستحاسبه"، وفقا للبيان.

الوزير أرئيل: حان الوقت ليكون في الجانب الفلسطيني قتلى وجرحى

هذا وردًا على العملية قال وزير الزراعة أوري أرئيل وعضو حزب البيت اليهودي في حديث له مع وسائل اعلام عبرية صباح اليوم الاربعاء أنه "حان الوقت ليكون في الجانب الفلسطيني قتلى وجرحى"، موجهًا بذلك انتقادًا الى وزير الأمن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، هذا واعتبر الجانب الفلسطيني تصريحات الوزير ارئيل "عنصرية من الدرجة الاولى وتحريض أرعن على قتل الابرياء".

الجيش: طوق أمني على قرى قرب نابلس

وصل الى موقع العرب بيان من الجيش الاسرائيلي: "تحركت قوات الجيش في أعقاب الاعتداء بالقرب من مزارع غلعاد شرق نابلس والذي ادى الى مقتل مواطن اسرائيلي وفرضت القوات بالتعاون مع قوات خاصة طوقًا على قرى في محيط مدينة نابلس وقامت بتمشيط المنطقة بحثًا عن منفذي الاعتداء. وفي ضوء تقدير الموقف تقرر تعزيز القوات في منطقة الضفة بقوات إضافية. الجيش سيواصل العمل ليلة نهار للحفاظ على أمن سكان المنطقة ودولة اسرائيل"، وفقا للبيان.



مقتل مستوطن في عملية نابلس

هذا ويذكر أن مستوطنًا لقي مصرعه متأثرًا بجروحه الخطيرة مساء الثلاثاء، جراء عملية اطلاق نار تعرض لها قرب مستوطنة "حفات جلعاد" قرب نابلس. واصيب المستوطن في رقبته ووصفت حالته بأنها حرجة جدا قبل أن يتم اقرار وفاته في المستشفى. وحسب المصادر الاسرائيلية فإن عملية اطلاق النار نفذت من سيارة عابرة، وأن قوات من الجيش الاسرائيلي هرعت الى تلك المنطقة.