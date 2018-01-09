المصادقه على ميزانية مجلس مجد الكروم لعام 2018 بأكثر من 87 مليون شيكل

42.5 مليون شيكل من الميزانية لقسم التربية والتعليم



رئيس المجلس سليم صليبي :

مجلس مجد الكروم يعمل في آن واحد على ست خرائط هيكلية



تم المصادقة على البناء في قسمة شكار الجامع وقريباً سنباشر ببناء مدرسة اعدادية بها



هناك مخطط لبناء قرية رياضية ستحوي ملعب كرة قدم على مساحة 25 دونم في منطقة باب الوادي



قريباً سنباشر ببناء جناح ثالث لاعدادية محمود درويش



تم رصد مبلغ 21 مليون شيكل لبناء اودوتيروم بمحاذاة قسام الازواج الشابة وننتظر المصادقة على البناء



صادق مجلس مجد الكروم المحلي في جلسته الشهرية التي جرت الليلة على ميزانيته للسنة المالية 2018 والبالغة 87.115 مليون شيكل وذلك بدعم ستة اعضاء من المجلس البلدي بالاضافة الى رئيس المجلس. وقد تغيب عن الجلسة اعضاء المعارضة باستثناء حمود حمود الذي حضر كما غاب القائم باعمال الرئيس المحامي يوسف مناع بسبب وفاة والدته .

وفي حديث خاص مع رئيس المجلس المحلي السيد سليم صليبي قال:"ابارك لاهالي مجد الكروم اقرار الميزانية المخطط لها والتي ستعود بالمنفعة على كل المؤسسات الرسمية واقسام المجلس, لقد قمنا بتخصيص مبلغ 42 مليون شيكل لقسم التربية والتعليم وهذا مؤشر على اهتمامنا بكل ما يتعلق بالتعليم , كذلك خصصنا ميزانية مميزة لقسم الرفاة الاجتماعي لاهميته , وهناك ميزانيات لكافة الاقسام قسم الرياضة وقسم الصحة واقسام اخرى" .

واضاف رئيس المجلي المحلي السيد سليم صليبي:" بكل فخر أقول ان مجلسنا يعمل على ست خرائط هيكلية لمجد الكروم وتم المصادقة على البعض منها والبعض الاخر سيصادق عليها مستقبلاً والحديث عن الخارطة الهيكلية في الجهة الغربية والتي ستصل حدودها على باب الوادي ومفرق جيلون .

وأضاف رئيس المجلس سليم صليبي : ازف لاهالي مجد الكروم بشرى المصادقة على البناء في قسمة شكار الجامع , حيث هناك مخطط لبناء مدرسة اعدادية بها اذ ان الميزانية متوفرة والان وبعد المصادقة على الخرائط والبناء سنباشر العمل بها قريباً .

واضاف سليم صليبي : خلال ايام سنباشر ايضاً ببناء الجناح الثالث الجديد في اعدادية محمود درويش مما سيعطي حلا للصفوف بها , كذلك نحن على وشك الانتهاء من بناء المكتبة العامة فوق المركز الجماهيري . وما زال العمل جاري على اتمام روضات الاطفال في الحي الشرقي .

وكشف رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي ان هناك مخطط لبناء قرية رياضية على مساحة 25 دونمًا في الجهة الغربية قرب باب الوادي ستحوي ملعب كرة قدم وملاعب رياضية اخرى اذ ان الميزانية لهذا المشروع الضخم متوفرة, وان المجلس المحلي ينتظر المصادقة عليها من قبل لجنة التخطيط والبناء .

وكشف ايضاً عن توفير ميزانية بقيمة 21 مليون شيكل لبناء أوديتوريوم بالقرب من اقسام الازواج الشابة وان الشروع بهذا المشروع سيتم بعد المصادقة على خرائط البناء.