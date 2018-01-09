مقتل مستوطن في عملية اطلاق نار قرب نابلس والجيش يقتحم ويحاصر بلدات فلسطينية
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي:
متابعة للتقارير عن عملية إطلاق نار قرب مفرق جت شرق نابلس فالحديث يدور عن تعرض مركبة لإطلاق نار مما أدى الى إصابة مواطن بجروح بالغة الخطورة نقل على اثرها لتلقي العلاج في المستشفى
مصادر أمنية فلسطينية:
القوات الاسرائيلية أبلغت الجانب الفلسطيني رسميا عن نشاط امني في المنطقة المحيطة بمكان العملية حتى إشعار آخر دون الإبلاغ عن تفاصيل اضافية
ذكرت مصادر اعلامية عبرية أن مستوطنا لقي مصرعه متأثرًا بجروحه الخطيرة مساء الثلاثاء، جراء عملية اطلاق نار تعرض لها قرب مستوطنة "حفات جلعاد" قرب نابلس. واصيب المستوطن في رقبته ووصفت حالته بأنها حرجة جدا قبل أن يتم اقرار وفاته في المستشفى. وحسب المصادر الاسرائيلية فإن "عملية اطلاق النار نفذت من سيارة عابرة، وأن قوات من الجيش الاسرائيلي هرعت الى تلك المنطقة".
مكان العملية- تصوير: نجمة داوود الحمراء
وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: "متابعة للتقارير عن عملية إطلاق نار قرب مفرق جت شرق نابلس فالحديث يدور عن تعرض مركبة لإطلاق نار مما أدى الى إصابة مواطن بجروح بالغة الخطورة نقل على اثرها لتلقي العلاج في المستشفى. قوات الجيش تقوم بتمشيط المنطقة بحثًا عن المشتبه فيهم بتنفيذ الاعتداء".
وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن "القوات الاسرائيلية أبلغت الجانب الفلسطيني رسميا عن نشاط امني في المنطقة المحيطة بمكان العملية حتى إشعار آخر دون الإبلاغ عن تفاصيل اضافية". واضافت المصادر: "في غضون ذلك اغلق عشرات المستوطنين طريق ايتسهار نابلس فيما تجمع مئات المستوطنين على حاجز حوارة جنوب نابلس وشرعت بتنفيذ أعمال عربده ورشق سيارات الفلسطينيين بالحجارة دون أن يبلغ عن وقوع اصابات، في حين اقتحم الجيش الاسرائيلي وحاصر عدة بلدات فلسطينية".