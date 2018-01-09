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مقتل مستوطن في عملية اطلاق نار قرب نابلس والجيش يقتحم ويحاصر بلدات فلسطينية

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي:

متابعة للتقارير عن عملية إطلاق نار قرب مفرق جت شرق نابلس فالحديث يدور عن تعرض مركبة لإطلاق نار مما أدى الى إصابة مواطن بجروح بالغة الخطورة نقل على اثرها لتلقي العلاج في المستشفى

مصادر أمنية فلسطينية:



القوات الاسرائيلية أبلغت الجانب الفلسطيني رسميا عن نشاط امني في المنطقة المحيطة بمكان العملية حتى إشعار آخر دون الإبلاغ عن تفاصيل اضافية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2018-01-10 08:20:12 A نشر: 2018-01-10 08:20:12 A