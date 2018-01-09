المدير العام للوزارة شموئيل أبواب يلتقي مفتّشي ومفتّشات جهاز التّعليم البدوي

كمال عطيلة في بيانه:

أعرب المدير العام عن إهتمامه الكبير وأهميّة النّهوض بجهاز التّعليم في الوسط البدوي وأكّد بأنّ التّفتيش هي رساله مهمة جدّا

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط غير اليهودي جاء فيه ما يلي: "إلتقى هذا المساء المدير العام لوزارة التّربية شموئيل أبواب بمفتّشي وبمفتّشات جهاز التّعليم البدوي وذلك بحضور مديرة لواء الجنوب عميره حاييم ومفتّشي اللواء كذلك مفتّش لواء الشّمال السيّد موسى حلف".



خلال اللقاء



وأضاف البيان: "ويأتي هذا اللقاء في إطار الطاولات المستديرة " الحوار المفتوح " التي يبادر إليها المدير العام للوزارة منذ تولّيه المنصب وذلك بهدف الإستماع والتّعلّم من الحقل وإجراء حوار بنّاء ومفتوح مع مفتّشي التّعليم. بداية أعرب المدير العام عن إهتمامه الكبير وأهميّة النّهوض بجهاز التّعليم في الوسط البدوي وأكّد بأنّ التّفتيش هي رساله مهمة جدّا وهناك ضرورة ملحّة للمساهمة الكبيرة في دعم هذا الجهاز وبذل جهود كبيرة لتحسين الوضع القائم".



وتابع البيان: "المدير العام أكّد على أهم أهداف هذا اللقاء:

1. تقليص ظاهرة التّسرّب والتّركيز على المرحلة فوق الإبتدائيّة وتوفير إطار تربوي خاصّة لأطفال من جيل الرّوضات في ظل جهود الوزارة لتوفير روضات لإستيعاب الأطفال .

2. أهميّة إكساب الطلاب اللغة العبريّة وبذل مجهود في هذا السّياق والهدف هو دمج الطلاب مستقبلا في مؤسّسات التّعليم العالي في الدّولة وفي سوق العمل .

3. المدير العام تطرّق أيضا لدور الأهل والسّلطات المحليّة وطلب من الجميع توجيه الطلاب الى حركات ومنظّمات الشّبيبة وإلى الدّورات التي توفّرها الوزارة وإلى موضوع التّدخّل الإجتماعي وإلى أهمية إندماج الطلاب في الأطر اللا منهجيّة وتنمية شعور الإنتماء والعطاء والتّطوّع عند الطلاب وتنشئة جيل قيادي بالغ يستطيع أخذ المسؤوليّة على المحيط الذي يعيش به .

4. تحسين التّحصيل العلمي عند الطلاب خاصّة بمواضيع النّواة ،تحسين اللغة العربيّة ،تحسين اللغة العبريّة والمواضيع العلميّة المختلفة كالرياضيّات والعلوم.

5. تطوير جهاز التّعليم التخنولوجي ومحاربة التّسرّب خاصّة عند الفتيات وإستيعاب الطلاب في هذا الجهاز لكي يكون هناك مسار تربوي آخر لضمان حصول الطلاب على شهادات تؤهّلهم للإندماج في سوق العمل والتّعليم العالي .

6. تحسين جودة التّدريس والمدرّسين والعمل معا لعدم تسييس جهاز التّعليم وإختيار الأفضل لجهاز التّعليم وتحسين الوضع القائم وتغيير الواقع للأفضل وهذا يحدث عندما يقوم المفتّش بتحديد الإحتياجات وتحديد المدارس الحمراء وأخذ المسؤوليّة عمّا يحدث في المدارس وتوجيه جهاز التّعليم للحصول على نتائج أفضل .

المدير العام للوزارة أنهى حديثه مطالبا جميع المفتّشين بالعمل بجدّية من أجل إحداث تغيير جذري في جهاز التّعليم البدوي

وفي نهاية اللقاء اجرى المدير العام للوزارة حوارا مفتوحا وبنّاء مع المفتّشين وإستمع منهم لمجمل الأمور المتعلّقة بجهاز التّعليم وحثّهم على أخذ المسؤوليّة وبذل مجهود كبير لتحسين الوضع القائم خاصّة وأنّنا على موعد مع إمتحانات المتساف والبجروت الشّتوي مضيفا بأنّه يرى بالمفتّشين شركاء حقيقييّن يحملون رسالة هامّة وأنّ الوزارة تولي أهميّة كبيرة لتحسين وتطوير هذا الجهاز. يُشار بأنّه حضر الإجتماع ايضا إيتان فلزنشطاين مساعد المدير العام" إلى هنا نصّ البيان.