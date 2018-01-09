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أخبار محليات تصريح مدعٍ ضد 3 شبّان من شفاعمرو وبسمة طبعون بشبهة سرقة أجزاء من آلة حفر

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شفاعمرو والقضاء تصريح مدعٍ ضد 3 شبّان من شفاعمرو وبسمة طبعون
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تصريح مدعٍ ضد 3 شبّان من شفاعمرو وبسمة طبعون بشبهة سرقة أجزاء من آلة حفر

الشرطة:

من المقرر التقدم بلائحة اتهام بحق المشتبهين يوم الخميس المقبل مع طلب تمديد اعتقالهم لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية والقضائية بحقهم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-09 18:15:57 A A

قدم اليوم تصريح مدعٍ بحق 3 شبّان في العشرينات من عمرهم من سكان مدينة شفاعمرو وبسمة طبعون بشبهة سرقة أجزاء من آلة حفر ضخمة (بايغر) والتسبب بأضرار. وذلك في الحادث الذي تعود تفاصيله ليوم 03.01.2018 في حوالي الساعة 01:30 بعد منتصف الليل عندما تلقت الشرطة بلاغًا من قبل شركة التتبع "بوينتر" مفادها سرقة آلة الحفر من ورشة بمحاذاة شارع 79 بين سولاليم وعيلوط – كما جاء في بيان الشرطة.


تصوير الشرطة

هذا وبحسب البيان: "فقد وصلت الشرطة الى المكان وعثرت على البايغر يقف مكانه، إلا انه تقرر ان تعاود الشرطة بحثها وتصل الى المكان الذي اشار اليه ممثل شركة التتبع "بوينتر" الذي اوصل الى سيارة خصوصية كانت تقف في قرية عيلوط وبداخلها شبّان، حيث اجرت الشرطة تفتيشًا بداخلها وعثرت على جهاز تتبع GPS وأدوات ومعدات اقتحام بالاضافة الى قفازات وغيرها. وبعد وصول مالك البايغر ومحققي الشرطة تبين ان الشبّان حاولوا سرقة حاسوب البايغر الذي يساوي عشرات آلاف الشواقل، إلا انهم سرقوا عن طريق الخطأ جهاز التتبع الـ GPS المركب بجانب الحاسوب ما ساهم في التوصل اليهم بأقصى سرعة. هذا ومن المقرر التقدم بلائحة اتهام بحق المشتبهين يوم الخميس المقبل مع طلب تمديد اعتقالهم لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية والقضائية بحقهم" بحسب بيان الشرطة.

 

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