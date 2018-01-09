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فنانين فن عربي حفل هاني متواسي يعد الأنجح في عمّان

فنانين

حفل متواسي يعد الأنجح في عمّان
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حفل هاني متواسي يعد الأنجح في عمّان

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-09 18:07:12 A A

احيا النجم هاني متواسي حفلاً مميزاً ليلة رأس السنة امتد حتى ساعات الصباح الاولى، الحفل كان في فندق مريديان عمّان بحضور أكثر من 700 شخص وبتنظيم شركة BEATS EVENTS.


هاني متواسي

قدم متواسي في الجفل سلسلة من أغانيه الخاصة و المميزة بالإضافة إلى الاغاني الفلكلورية اللتي تعودنا عليها بصوته و أسلوبه. هذا وعبر العديد من منظمي الحفلات عن سعادتهم بنجاح الحفل معتبرين أنه الحفل الأنجح في العاصمة

يذكر أن متواسي كان قد أحيا حفلتين خاصتين إحداهم في أحد أهم المسارح الامريكية في ولاية نيويورك الشهر الماضي، و يدعى "Apollo Theater" لأحد ابرز العائلات العربية رفيعة المستوى في أمريكا. 

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