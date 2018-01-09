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السلطات المحلية اخبار المجالس ترقبوا المواجهة المثيرة مع رئيس بلدية شفاعمرو أمين عنبتاوي على تلفزيون العرب

السلطات المحلية

شفاعمرو والقضاء ترقبوا المواجهة المثيرة مع رئيس بلدية شفاعمرو
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ترقبوا المواجهة المثيرة مع رئيس بلدية شفاعمرو أمين عنبتاوي على تلفزيون العرب

غدا الأربعاء ترقّبوا المواجهة مع رئيس بلدية شفاعمرو عند الساعة 12 ظهرا 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-09 15:20:37 A A

استضاف تلفزيون العرب ِarabTV رئيس بلدية شفاعمرو أمين عنبتاوي في حوار جريء وساخن ضمن برنامج مواجهة مع العرب، الذي يقدمة فايز شتيوي ويوسف شداد. وقد سألنا أمين عنبتاوي عن أزمة المدرسة التكنولوجية وعن فض الائتلاف وعن التشكيلة الطائفية في ادارة بلدية شفاعمرو وفي شؤون أخرى عديدة ومختلفة وشائكة وحساسة.

وأجاب رئيس بلدية شفاعمرو أمين عنبتاوي على تساؤلات عديدة ومختلفة وجريئة تطرح لأول مرة:

ماذا قال عنبتاوي عن اتهامه بإدخال الأجندة الصهيونية لشفاعمرو؟ هل سيترشح لدورة أخرى ؟ كيف تطرق الى محاولة قتل عضو بلدية شفاعمرو زياد الحاج؟ ماذا قال عن اضاءة القلعة ؟ وكيف يفسر التوزيع الطائفي لادارة بلدية شفاعمرو؟ 

وما رأيه برئيس لجنة المتابعة محمد بركة؟ 

لماذا انتقد أمين عنبتاوي الإدارات السابقة لبلدية شفاعمرو؟

هل ترتبطه علاقة بالتجمع الوطني الديموقراطي؟ وما هو مستقبله مع لجنة المتابعة؟ ولماذا هاجم عنبتاوي رامز جرايسي وقيادة الجبهة ؟ غدا الاربعاء عند الساعة 12 ظهرا ترقبوا المواجهة مع رئيس بلدية شفاعمرو أمين عنبتاوي على تلفزيون العرب.

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