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فنانين فن عربي بالفيديو: ميريام فارس مع معجبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

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ميريام فارس تثير ضجة بفيديو مع إحدى معجباتها
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بالفيديو: ميريام فارس مع معجبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

وسعت ميريام لإلتقاط الصور مع الطفلة والتوقيع على صورتها، وراحت تغنجها وتخبرها أنها أثناء غنائها على المسرح كانت تنظر إليها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-10 08:20:12 A A

في ظل الانتقادات المستمرة للنجمة اللبنانية اليسا ومطالبة البعض بمقاطعتها بعد التصرف "غير المسؤول" مع جمهورها والاعلاميين، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للفنانة ميريام فارس في موقف انساني رائع. وظهرت ملكة المسرح وهي تتفاعل بطريقة مميزة مع إحدى معجباتها اللواتي يعانين من إعاقة جسدية، وحاولت إسعادها وممازحتها وهي تقول "كمشتها"، ما أثار ضحك الطفلة المريضة.

وسعت ميريام لإلتقاط الصور مع الطفلة والتوقيع على صورتها، وراحت تغنجها وتخبرها أنها أثناء غنائها على المسرح كانت تنظر إليها، الامر الذي أسعد الطفلة كثيراً، وبدا ذلك واضحاً من خلال ضحكتها البريئة.

ونشرت فارس المقطع المنتشر على صفحتها على انستغرام وعلقت عليه قائلة: "وكانت الاقرب على قلبي".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع المنتشر من كواليس مشاركتها في برنامج "ديو المشاهير"، ولاقى إعجاب الالاف منهم، وقام العديد من المشاهدين بمقارنة تصرفها الانساني مع سوء معاملة اليسا لاحدى معجباتها خلال حفلها في دبي.

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