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أخبار محليات رجاء احمِ طفولتي من السلاح.. حملة في كفرقاسم لجمع السلاح دون مساءلة قانونية

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المثلث الجنوبي كفرقاسم: الشرطة في حملة جديدة
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رجاء احمِ طفولتي من السلاح.. حملة في كفرقاسم لجمع السلاح دون مساءلة قانونية

تأتي هذه الخطوة من قبل الشرطة بعد أن قامت قبل شهر بحملة اخرى وهو فتح مجال اعادة وتسليم السلاح غير المرخص

بلدية كفرقاسم:

نحن سندعم كل خطوة بل نتقدمها من اجل كبح مظاهر العنف، اي وسيلة ارشادية تنظيمية تساعدنا في اعادة الوعي الارشادي للشباب فنحن اول من سيكون في الميدان

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-01-09 17:25:30 A A

شهدت مدينة كفرقاسم في السنوات الأخيرة حوادث اجرامية خطيرة التي راح ضحيتها اكثر من 16 ضحية، جراء اطلاق رصاص وطعن الأمر الذي خلق اجواء غير مريحة في البلدة. في اعقاب حوادث العنف، قامت شرطة كفرقاسم بالتعاون مع البلدية بحملة توعية وإرشاد للأهالي والشباب القسماويين من خلال وضع لافتات كبيرة في أماكن عديدة خاصة في مدخلها وعلى مفترقات الشوارع الرئيسية.


رجاء احم طفولتي من السلاح

كما واختار القائمون على هذه الحملة أن يستعملوا شعار "رجاء احم طفولتي من السلاح" .

وتأتي هذه الخطوة من قبل الشرطة بعد أن قامت قبل شهر بحملة اخرى وهو فتح مجال اعادة وتسليم السلاح غير المرخص من خلال وضع حاويات امام البلدية، حيث وعدت الشرطة والمستشار القضائي للحكومة بعدم مساءلة أي شخص يقوم بتسليم السلاح الذي بحوزته.

وعقبت بلدية كفرقاسم: "نحن سندعم كل خطوة بل نتقدمها من اجل كبح مظاهر العنف، اي وسيلة ارشادية تنظيمية تساعدنا في اعادة الوعي الارشادي للشباب فنحن اول من سيكون في الميدان، اما ما يخص الحملة الاخيرة فهذا جهد توعوي بالتعاون مع شرطة كفرقاسم من اجل تذكير الشباب أن هناك ابناء واخوة واطفال لكم، انتبهوا وفكروا قبل القدوم على اي خطأ الذي قد يعرضكم الى متاهات بعيدة وخطيرة. سنستمر في العمل على توعية الشارع القسماوي بكل ما اوتينا من قوة وخبرة".

 

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