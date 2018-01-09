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رجاء احمِ طفولتي من السلاح.. حملة في كفرقاسم لجمع السلاح دون مساءلة قانونية

تأتي هذه الخطوة من قبل الشرطة بعد أن قامت قبل شهر بحملة اخرى وهو فتح مجال اعادة وتسليم السلاح غير المرخص



بلدية كفرقاسم:

نحن سندعم كل خطوة بل نتقدمها من اجل كبح مظاهر العنف، اي وسيلة ارشادية تنظيمية تساعدنا في اعادة الوعي الارشادي للشباب فنحن اول من سيكون في الميدان

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2018-01-09 17:25:30 A نشر: 2018-01-09 17:25:30 A