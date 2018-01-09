أعلى 20 سيارة مبيعاً اكتسحت سوق الولايات المتحدة عام 2017

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بعد انتهاء كل عام، ينتظر مصنعو السيارات حول العالم، قائمة السيارات الأكثر مبيعا لهذا العام والتي تضم 20 سيارة، نقدّم لكم أكثر السيارات التي تمّ بيعها في العام المنصرم 2017، فمن كانت الأفضل من حيث البيع؟



صورة توضيحيّة

أفادت تقارير إلى أنّه تمّ بيع حوالي 12.7 مليون مركبة العام الماضي فقط بالولايات المتحدة، وتشكل سيارات البيك أب والكروس أوفر جزءا كبيرا من تلك المبيعات، وبالرغم من إنخفاض عام بالسوق يمثل 1.8%، إلا أن مبيعات أمثال نيسان وفورد قد إزدادت بشكل عام، في حين صارعت هيونداي وجيب للحاق بالقائمة.

1- فورد الفئة F:



تتربع فورد الفئة F على رأس قائمة الأكثر مبيعا لعام 2017، وذلك بمجمل 896,764 وحدة مباعة، بمعدل إزدياد في المبيعات عن العام السابق يصل إلى 9.3%.

2- شيفرولية سيلفيرادو:



تستمر سيلفيرادو في التربع على عرش مبيعات شيفرولية عام بعد الأخر، بمجمل 585,864 وحدة مباعة للعام المنقضي، وذلك بمعدل إزدياد في المبيعات يقدر بـ 1.9%.

3- شاحنات رام:



تأتي شاحنات وبيك أب رام كاملة الحجم في المرتبة الثالثة مسجلة 500,723 وحدة مباعة في عام 2017.

4- تويوتا Rav4:



أفضل موديل كروس أوفر في الولايات المتحدة يأتي في المرتبة الرباعة بمجمل مبيعات وصل إلى 407,549 وحدة، وذلك بإرتفاع 16.1% في معدل المبيعات بالمقارنة مع 2016.

5- نيسان روج:



بمعدل إزدياد ضخم في المبيعات يصل إلى 22.1%، أتت روج في المرتبة الخامسة بمجمل 403,465 وحدة مباعة.

6- تويوتا كامري:

تأتي كامري هذا العام أيضا ضمن قائمة الأكثر مبيعا، وذلك بعد بيعها 387,081 وحدة خلال عام 2017.

7- هوندا CR-V:

وهي الحاصلة على أفضل مبيعات في العلامة التجارية اليابانية، وذلك بمجمل 377,895 وحدة مباعة، بمعدل إزدياد عن عام 2016 يصل إلى 6.1%.

8- هوندا سيفيك:



باعت صانعة السيارات اليابانية 377,286 وحدة من الجيل العاشر لسيفيك، وذلك بمعدل إزدياد في المبيعات يقدر بـ 3.2%.

9- هوندا أكورد:



بفضل موديل أكورد 2018 الذي تم تدشينه في اللحظات الأخيرة من العام المنقضي، تمكنت أكورد من بيع 322,655 وحدة عام 2017.

10- تويوتا كورولا:



أتت كورولا في المرتبة العاشرة، بمجمعل مبيعات 329,196 وحدة، وذلك بالرغم من إنخفاض معدل مبيعاتها بمقدار 12.7% عن عام 2016.

11- فورد إسكيب:



تم بيع 308,296 وحدة من إسكيب في 2017 بمعدل إرتفاع طفيف في المبيعات يقدر بـ 0.4%.

12- شيفرولية إيكونيكس:

قدمت النسخة الجديدة كليا من شيفرولية إيكونيكس في نهاية عام 2016، الأمر الذي رفع من نسبة مبعاتها بمقدار 19.93% في عام 2017 بمجمل 29,458 وحدة مباعة.

13- نيسان ألتيما:

بعد إنخفاض في مبيعات سيدان ألتيما تقدر بـ 17%، وصل عدد وحداتها المباعة في 2017 إلى 254,996 وحدة.

14- جيب جراند شيروكي:

بعد حصول جيب شيروكي على فيس ليفت بقوة 707 حصان في العام الماضي أرتفعت نسبة مبيعاتها لـ 240,696 وحدة، بزيادة مبيعات تقدر بـ 13% بالمقارنة مع 2016.

15- فورد إكسبلورر:



أبقى فيس ليفت فورد إكسبلورر الذي تم إطلاقه بـ 2015 هذا الموديل على الخريطة، فقد باع 238,056 وحدة عام 2017 بمعدل زيادة يقدر بـ 10.1% بالمقارنة مع عام 2016.

16- نيسان سينترا:



أتت سينترا في المرتبة السادسة عشر بمجمل 218,451 وحدة مباعة في 2017، وهو ما يعد زيادة في نسبة المبيعات الكلية عن 2016 بمقدار 1.7%.

17- جي إم سي سييرا:



مهد نجاح شيفرولة سيلفرادو الطريق لجي إم سي سييرا التي باعت 217,943 خلال العام المنقضي، بالرغم من أنه يعد إنخفاضا عن عام 2016 بنسبة 1.7%.

18- تويوتا هايلاندر:

بالرغم من بقائها بتصميمها الحالي في السوق لمدة 3 سنوات إلا أن هايلاندر باعت 215,775 وحدة.

19- فورد فيوجن:

بالرغم من أن مبيعات فورد لموديل فيوجن وصلت لـ 209,623 وحدة، إلا أنه ظل هناك نقص عام بسبة المبيعات عن 2016 يقدر بـ 21.1%، واضعا إياها بالمرتبة الـ 19.

20- هيونداي إلنترا:

باعت هيونداي 198,210 وحدة من إلنترا، وذلك بإنخفاض في نسبة المبيعات عن العام الماضي تقدر بـ 5.0%.