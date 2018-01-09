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سيارات اخبار السيارات تويوتا FT-AC لمغامرات الطرق الوعرة قد تكتسح الأسواق قريبا

سيارات

تويوتا لمغامرات الطرق الوعرة
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تويوتا FT-AC لمغامرات الطرق الوعرة قد تكتسح الأسواق قريبا

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-10 07:42:58 A A

لمحت تويوتا إلى احتمالية تحويل FT-AC كروس أوفر الاختبارية إلى موديل إنتاجي قريبا، وهو خبر متوقع لما هو معروف من رواج موديلات الكروس أوفر حول العالم حاليا والطلب المرتفع عليهم.


تويوتا

ويُذكر أن تويوتا كشفت الستار عن السيارة الاختبارية العام الماضي في معرض لوس أنجلوس، لمح نائب رئيس تويوتا جاك هوليز إلى تفكير الشركة بجدية في صنع موديل إنتاجي قريبا للسيارة، مشبها إياها بتويوتا FJ كروزر، والتي تمتعت بشعبية واسعة عقب طرحها في الأسواق. 

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