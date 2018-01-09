تعرض شاب لاطلاق نار في أم الفحم واصابته بجروح متوسطة

شرطة الساحل:

يقوم افراد من الشرطة بتمشيط المنطقة بحثًا عن الجاني

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الثلاثاء بيان من شرطة الساحل، جاء فيه: "تعرض شاب في اواسط العشرينات من عمره لاطلاق نار في القسم السفلي من جسمه صباح اليوم إذ تم نقله الى مستشفى هعيمك في العفولة لاستكمال العلاج حيث وصفت حالته بالمتوسطة، هذا وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة اسباب اطلاق النار كما ويقوم افراد من الشرطة بتمشيط المنطقة بحثًا عن الجاني"، وفقا للبيان.