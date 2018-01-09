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أخبار محاكم وجنائيات تعرض شاب لاطلاق نار في أم الفحم واصابته بجروح متوسطة

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وادي عارة تعرض شاب لاطلاق نار في أم الفحم
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تعرض شاب لاطلاق نار في أم الفحم واصابته بجروح متوسطة

شرطة الساحل:

يقوم افراد من الشرطة بتمشيط المنطقة بحثًا عن الجاني

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-09 07:15:29 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الثلاثاء بيان من شرطة الساحل، جاء فيه: "تعرض شاب في اواسط العشرينات من عمره لاطلاق نار في القسم السفلي من جسمه صباح اليوم إذ تم نقله الى مستشفى هعيمك في العفولة لاستكمال العلاج حيث وصفت حالته بالمتوسطة، هذا وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة اسباب اطلاق النار كما ويقوم افراد من الشرطة بتمشيط المنطقة بحثًا عن الجاني"، وفقا للبيان. 

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