اغلاق
اغلاق
منبر العرب شعر جسدك نبع الروح - بقلم : شاكر فريد حسن

منبر العرب

جسدك نبع الروح - بقلم : شاكر فريد حسن
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

جسدك نبع الروح - بقلم : شاكر فريد حسن

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-09 00:22:25 A A


يا زهرة الفرح

ونبع الحياة

يا من أقدس فيها

أهداب العيون

آن الأوان للاعتراف

إنك البحر على فمي

والبساتين والرياض

في عيني

جسدك عسل الزهور

هادر كالموج

ساطع كالبدر

شهي كالنوم

جسدك الأيقونة

يجري في عروقي

يحملني بداخله كالزمن

المعلق

كل شيء يشدني اليك

عينيك

شفتيك

حاجبيك

قدك الممشوق

صدرك المفتون

شعرك المرسل فوق

الكتفين

خصرك الرقيق

وصوتك الهادىء

الذي أصغي اليه

مثل أغنية فيروزية

وأترنم عليه

كأهزوجة شعبية

فدعيني أطفىء لهيب

اشتياقي

برشف العسل من

شفتيك

واحتساء كأس مسك

وشهد

من

صهباء نهديك

المتدليين كعنقودي

عنب خليلي

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 انقاذ عالقين إثر حريق شبّ في شقة في شعفاط | [2600 قراءة]
2 المثقف والاغتراب... تحدٍ دائم/ مهند الصباح | [2600 قراءة]
3 جو صاف وارتقاع على درجات الحرارة | [2600 قراءة]
4 أميركيان يفوزان بأكثر من مليار دولار | [2600 قراءة]
5 رئيس مجلس شقيب السلام يلتقي كايد ظاهر | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كيف تحمين طفلك من نزلات البرد في الشتاء؟ | [0 مشاركة]
2 مشتبه حاول سرقة بيت مسنين في طبريا فسقط | [0 مشاركة]
3 زيادة عدد المقبولين لدورات تأهيل المدراء | [0 مشاركة]
4 حالة الطقس: منخفض جوي ماطر يبدأ الجمعة | [0 مشاركة]
5 الشتاء أكبر خطر يواجه كبار السن | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab