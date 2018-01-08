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سخنين: اندلاع حريق بعد ترك مقلاة على الغاز


نشر: 2018-01-08 19:11:42 A A
أفاد كايد ظاهر، المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ في الوسط العربي، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّ:"حريقًا شبّ في منزل بمدينة سخنين، بعد ترك مقلاة زيت على غاز مشتعل، الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى حريق كبير. هذا، ووصل إلى المكان طواقم الاطفاء والانقاذ بعد ستلام البلاغ وعملت على تهوئة المكان بعد ان اتضح ان سكان المنزل تمكنوا من السيطرة على الحريق. ولم يبلغ عن اصابات"، بحسب البيان.
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