قريبًا- لافتات جديدة في شوارع الشبلي أم الغنم

عقدت في مكاتب المجلس المحلي الشبلي أم الغنم جلسة مع مندوبي شركة "مشكال" وذلك للاختيار نوع اللافتات الجديدة

خلال العاصفة الأخيرة التي شهدت غرق شوارع عديدة في البلاد، قام رئيس المجلس نعيم شبلي بجولة في القرية للاطمئنان على المواطنين وعلى حالة شوارع القرية

عمّم مجلس الشبلي أم الغنم المحلي بيانًا، جاء فيه:"عقدت أمس الأحد في مكاتب المجلس المحلي الشبلي أم الغنم جلسة مع مندوبي شركة "مشكال" وذلك للاختيار نوع اللافتات الجديدة التي ستعلق في شوارع القرية خلال الأشهر القريبة القادمة. وشارك في الجلسة كل من زيدان سلفيتي نائب رئيس المجلس، محمد دراوشة محاسب المجلس، عوني شبلي مدير قسم الحسابات وفاتك شبلي مهندس المجلس وأسعد سلامة، وأيضًا مديرة المشاريع في مشكال، وعادل زبيدات وشادي رحال من مشكال أيضًا".





خلال الجلسة



وزاد البيان:"وفي سياق منفصل، وضمن حرص المجلس على سلامة المواطنين، وخلال العاصفة الأخيرة التي شهدت غرق شوارع عديدة في البلاد، قام رئيس المجلس نعيم شبلي بجولة في القرية للاطمئنان على المواطنين وعلى حالة شوارع القرية، حيث اطمأن أن شوارع القرية كلها على ما يرام، وفقط غرق شارع 65 عند مفترق الشبلي أم الغنم، وهو شارع تابع لسلطة الشوارع، إلّا أن شبلي ذهب وأشرف على عمل المقاول لفتح المصارف وإزالة المياه من المكان"، إلى هنا البيان.



خلال عمل المجلس وقت العاصفة