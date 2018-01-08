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والدة ضحية جريمة قتل: كشف الشرطة عن العصابة الإجرامية في جلجولية لا يكفي وقاتل إبني حر طليق

والدة احد ضحايا جرائم القتل في المثلث الجنوبي:

الشرطة أعلنت يوم امس عن الاعتقالات في جلجولية، وكأنها حققت انجازًا كبيرًا جدا، مع انني اعتبرها بأنها فشلت في مهامها بالكشف عن جرائم قتل كثيرة التي ما زال مرتكبيها يسرحون ويمرحون كالمعتاد

آمل أن تتوصل الشرطة لكافة المجرمين وان تضع قضايانا في سلم الأولويات لا أن نلقي بملفاتنا في سلة المهملات

الشرطة :

لتحقيقات في جرائم القتل جارية على يد نخبة من المحققين المهنيين



من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2018-01-08 18:43:24 A نشر: 2018-01-08 18:43:24 A