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الزوج الكسول والمهمل في واجباته الاسرية.. من يتحمّل المسؤولية؟

يرى بعض الرجال أنّ الزوج المهمل الكسول هي نتاج تربية خاطئة ربما لم يعتاد المسؤولية في منزله بين والديه

يحمّل رجال آخرون الزوجة مسؤولية إهمال الزوج، حيث يجد ان للزوجة دوراً هاماً في مواجهة الإهمال الذي قد يتسلل الى الزوج

من أجل كسر هذا الروتين والجمود على الزوجة أن لا تزيد من كسل الزوج بل عليها أن تحثه دائمًا بالقيام بمسؤولياته من خلال تحديد واجباته اليومية

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)

نشر: 2018-01-10 07:43:02 A نشر: 2018-01-10 07:43:02 A