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فنانين فن عالمي صور- الأسود يسيطر على حفل جولدن جلوب وهذه لائحة الفائزين

فنانين

صور- الأسود يسيطر على حفل جولدن جلوب
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صور- الأسود يسيطر على حفل جولدن جلوب وهذه لائحة الفائزين

في محاولة لتأكيد دعمهم لضحايا التحرش في هوليوود، ارتدى الفنانون والفنانات ملابس سوداء

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-08 18:42:46 A A

أقيم الحفل السنوي الـ75 لتوزيع جوائز "جولدن جلوب" التي تقدمها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، وقدمه لأول مرة الإعلامي الأمريكي سيث مايرز، والذي استغل الفرصة للسخرية من مزاعم التحرش الجنسي التي طالت عدد من الشخصيات البارزة في هوليوود العام الماضي.


نيكول كيدمان سعيدة بالجائزة

وفي محاولة لتأكيد دعمهم لضحايا التحرش في هوليوود، ارتدى الفنانون والفنانات ملابس سوداء، فتحولت السجادة الحمراء إلى "سوداء" في الحفل الذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في لوس أنجلوس. كما وكان لافتاً وضع بعض الفنانين على ملابسهم دبوساً يحمل شعار "TIMES Up" أي "انتهى الوقت" للتأكيد على انتهاء عصر الاساءات التي تعرض لها معظم الذين عملوا في هوليوود على مدار السنوات الماضية.

فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز "جولدن جلوب":

أفضل ممثلة في مسلسل قصير:

نيكول كيدمان عن دورها في مسلسل Big Little Lies.

أفضل ممثل مساعد في عمل سينمائي درامي:

سام راكويل عن دوره في فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

أفضل ممثلة في دور رئيسي بمسلسل كوميدي:

رايتشل بروسنان عن دورها في مسلسل Better Things

أفضل ممثلة في دور رئيسي في مسلسل دراما:

إليزابيث موس عن دورا في مسلسل The Handmaids Tale.

أفضل ممثل في دور رئيسي في مسلسل دراما:

سترلينج كيه براون عن دوره في مسلسل this us

أفضل مسلسل درامي:

مسلسل The Handmaids Tale.

أفضل ممثل مساعد في عمل درامي:

الكسندر سكارسغارد عن دوره في مسلسل Big little lies

أفضل موسيقى أصلية:

Shape of water

أفضل أغنية أصلية:

The Greatest showman

أفضل ممثل في دور رئيسي في عمل سينمائي كوميدي:

جيمس فرانكو عن دوره في فيلم The Disaster Artist

أفضل ممثلة في دور مساعد في عمل درامي:

لورا ديرن عن مسلسل Big Little Lies.

أفضل فيلم رسوم متحركة:

Coco

أفضل ممثلة مساعدة في عمل سينمائي:

أليسون جيني عن دورها في فيلم I, Tonya

أفضل سيناريو سينمائي:

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

أفضل فيلم أجنبي:

In The Fade من ألمانيا

أفضل ممثل في مسلسل درامي قصير:

إيان ماكجروجر عن دوره في مسلسل Fargo

أفضل مسلسل كوميدي:

The Marvelous Mrs. Maisel

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي:

عزيزي أنصاري عن دوره في مسلسل The Master of None.

أفضل مخرج عمل سينمائي:

جييرمو ديل تورو عن فيلم the shape of water.

أفضل مسلسل قصير:

Big Little Lies

أفضل ممثلة في فيلم كوميدي موسيقي:

سيرشا رونان عن دورها في فيلم Lady Bird.

أفضل فيلم سينمائي كوميدي موسيقي:

Lady Bird

أفضل ممثل في فيلم دراما:

جاري أولدمان عن دوره في فيلم the darkest hour.

أفضل ممثل في فيلم دراما:

فرانسيس ماكدورماند عن دورها في فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

أفضل فيلم درامي:

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 

اليكم مجموعة صور منوّعة من حفل جولدن جلوب

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