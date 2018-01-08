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النقب توثيق:اعتقال شابتين من اللقية بتهمة التخابر مع داعش
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فيديو- توثيق اعتقال شابتين من اللقية بتهمة التخابر مع داعش لتنفيذ عمليات ضد يهود

الشاباك:

كانت رحمة وتسنين على اتصال مع عناصر إرهابية تنتمي لداعش في الخارج وحتى تلقتا تعليمات بالقيام بمهام تحضيرية تمهيدا لتنفيذ العملية الإرهابية المذكورة أعلاه

نشرت المعتقلتان منشورات أشادت بتنظيم داعش وحرضت على تنفيذ عمليات إرهابية ضد اليهود وإسرائيل. وقدمت نيابة محافظة الجنوب اليوم لائحة اتهام بحقهما إلى المحكمة اللواء في بئر السبع

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-08 19:11:35 A A

وصل الى موقع العرب اليوم الاثنين بيان من جهاز الأمن العام الشاباك، جاء فيه: "سُمح بالنشر بأن جهاز الأمن العام الشاباك قام بمساعدة الشرطة خلال شهر كانون الاول 2017 باعتقال المدعوتين رحمة الأسد وتسنين الأسد، وكلاهما تبلغان 19 عاما،  مواطنتان من سكان بلدة لقية في النقب بسبب الاشتباه بأنهما كانتا على اتصال مع عناصر إرهابية تنتمي إلى داعش"، وفقا للبيان.

اعتقال الشابتين من اللقية - فيديو من الشرطة الإسرائيلية

واضاف البيان: "واتضح خلال التحقيق معهما أنهما خططتا خلال العام المنصرم لتنفيذ عملية إرهابية ضد مواطنين يهود داخل أراضي دولة إسرائيل وأنهما درستا سيناريوهات مختلفة لتنفيذها.  كما كانت رحمة وتسنين على اتصال مع عناصر إرهابية تنتمي لداعش في الخارج وحتى تلقتا تعليمات بالقيام بمهام تحضيرية تمهيدا لتنفيذ العملية الإرهابية المذكورة أعلاه. إضافة لذلك تبين أثناء التحقيق أن رحمة وتسنين خططتا للسفر إلى خارج البلاد بغية الانضمام للقتال في صفوف داعش. ونشرت المعتقلتان منشورات أشادت بتنظيم داعش وحرضت على تنفيذ عمليات إرهابية ضد اليهود وإسرائيل. وقدمت نيابة محافظة الجنوب اليوم لائحة اتهام بحقهما إلى المحكمة اللواء في بئر السبع"، وفقا للبيان.

 وجاء في بيان المحكمة المركزية في بئر السبع أنه قدمت النيابة العامة اليوم الاثنين "لائحة اتهام بحق شابتين (19 عاما) من اللقية تنسب لهما تهمًا أمنية: التخابر مع داعش، الاستعداد لتنفيذ عملية ارهابية، اعطاء معلومات للعدو، التخطيط لتنفيذ جريمة، محاولة الضغط من اجل القتل. كما وتم تقديم لائحة اتهام ضد شاب (24 عامًا) من شرقي القدس تنسب له التخابر مع عميل خارجي، التخطيط لتنفيذ جريمة والتشويش على مجريات التحقيق".


تسنين ورحمة الاسد - تصوير: الشاباك

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