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فنانين فن عربي كارمن سليمان ومصطفى جاد يرزقان بزين

فنانين

كارمن سليمان ومصطفى جاد يرزقان بزين
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كارمن سليمان ومصطفى جاد يرزقان بزين

أعرب مصطفى جاد عن سعادته الكبيرة بعد أن أصبح أباً للمرّة الأولى وبتعليقه على صورة تظهر فيها يديه ويد كارمن سليمان مع يد الصغير

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-01-09 07:21:04 A A

رزقت النجمة المصرية كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد بمولودهما الأوّل صباح يوم 7 كانون الثاني/يناير في إحدى المستشفيات الكبرى في مصر، وقد أطلقا عليه اسم "زين".

وأعرب مصطفى جاد عن سعادته الكبيرة بعد أن أصبح أباً للمرّة الأولى وبتعليقه على صورة تظهر فيها يديه ويد كارمن سليمان مع يد الصغير، وكتب:"الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه ربنا رزقني بإبني ( زين ) من حبيبة قلبي و روحي كارمن ‏اللهم إني استودعتك أغلى ما املك فإحفظهم بعينك التي لا تنام .. آمين".

نفيد بالذكر أن كارمن سليمان تزوجت من مصطفى جاد في شهر نيسان/ابريل من عام 2017 بحضور أصدقائهما المقربين وعدد من النجوم.

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