مايا دياب تتألّق بخمس إطلالات ساحرة في ديو المشاهير..صور

تألقت مايا خلال السهرة بخمس إطلالات أنيقة وساحرة، حملت جميعها توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران

حلّت النجمة اللبنانية مايا دياب ضيفةً على أولى حلقات برنامج "ديو المشاهير Celebrity Duets" عبر قناة "ام تي في" اللبنانية. وتألقت مايا خلال السهرة بخمس إطلالات أنيقة وساحرة، حملت جميعها توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وسرقت مايا الأضواء بأناقتها وجمالها وحيويتها وسيطرت على استوديو البرنامج أجواء من المرح وسط تفاعل ملحوظ من الجمهور والمشاهدين.

وقدّمت مايا دياب خلال الأمسية باقة منوعة من أغنياتها التي شاركها بها مشاهير البرنامج وهي "سبع ترواح" التي رافقتها فيها داليدا خليل، "كده برضه" وشاركتها بأدائها أرزة الشدياق، "قاطفين" مع جيري غزال وأغنيتها الجديدة "هي دي الدنيا" بمشاركة ساندرا رزق، فضلاً عن ميدلي مؤلف من عدّة أغنيات.